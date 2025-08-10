Muere ahogado "Vuelvepiedras", el primer macho de lince ibérico liberado en el Cerrato palentino

No ha comenzado bien el proyecto de recuperación del lince ibérico en el Cerrato plalentino.

Y es que si hace una semana se conocía la muerte de la hembra Vouga, tras sufrir un atropello en la carretera P-412, entre las localidades palentinas de Villalaco y Cordovilla la Real, este fin de semana hay que lamentar otra baja: la del macho Vuelvepiedras, que ha perdido la vida tras ahogarse en el Canal de Villalaco.

Agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, Guardia Civil y personal de la Confederación Hidrográfica del Duero procedieron durante la jornada del viernes a la recogida del cadáver en este canal a la altura de la localidad palentina de Venta de Baños.

Hasta allí fue arrastrado el animal desde el punto de caída al canal de acuerdo con la información del seguimiento por satélite que portaba.

Vuelvepiedras fue el primer macho de lince ibérico liberado en el Cerrato Palentino dentro del programa de reintroducción de la especie.

La necropsia del ejemplar, realizada en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Junta de Castilla y León en Burgos, confirmaba como causa de la muerte el ahogamiento en canal de riego, al encontrarse en el interior de la tráquea contenido líquido verdoso, pulmones atelectásicos, sin apenas contenido de aire y uñas de las extremidades anteriores desgastadas, compatibles con el roce contra la pared del canal de riego.

Con la muerte de este lince en el canal de Villalaco, cuya titularidad y gestión corresponde a la Confederación Hidrográfica del Duero, desde la Junta de Castilla y León se espera que este episodio sea un punto de inflexión en la adopción de medidas de prevención y evitación de daños medioambientales por parte de este Organismo de Cuenca y se adopten todas las medidas necesarias, del alcance y definición que correspondan, para evitar nuevas muertes tanto de linces como de otras especies de fauna silvestre, tal y como se ha ido planteando desde la Junta a la Confederación Hidrográfica del Duero en reuniones bilaterales, incluso antes de aprobarse el proyecto de reintroducción en el Cerrato Palentino.

Proyecto de reintroducción en el Cerrato Palentino

Con la muerte de Vuelvepiedras, son dos los ejemplares muertos en el Cerrato Palentino desde el inicio de la reintroducción de la especie en febrero de este año.

Hasta la fecha todos los linces liberados han permanecido en el área de reintroducción, con movimientos exploratorios iniciales, pero muy asentados al territorio, con áreas de campeo incluso inferiores a las 500 hectáreas para todos los ejemplares liberados, lo que da idea de la alta calidad del hábitat del Cerrato Palentino.

Hechos como la muerte de Vuelvepiedras por ahogamiento, o de Vouga por atropello hace apenas una semana, ponen de manifiesto la importancia de adoptar medidas de prevención ante sus dos principales causas de mortalidad identificadas de antemano en los estudios previos realizados por la Junta de Castilla y León, y que se repiten en todas las zonas de presencia y nuevas áreas de reintroducción.

A pesar de la muerte de estos dos ejemplares, el proyecto de reintroducción en el Cerrato Palentino se está desarrollando siguiendo los patrones comunes de otras áreas de reintroducción, con pérdidas de ejemplares por mortalidad o dispersión que se suelen producir fundamentalmente en los primeros años del proyecto.

Durante estos meses se ha ido avanzando también en la preparación de proyectos de mejora de hábitats en montes de utilidad pública, cotos de caza y fincas privadas, fundamentalmente creación de puntos de agua, como abrevaderos, charcas, bebederos y recuperación de manantiales. En cuanto a medidas preventivas, ya se encuentra aprobado el proyecto de señalización de la P412 y P405. También se encuentra redactado y en tramitación el proyecto de vallado de un tramo de la P405, con el objetivo de reducir los riesgos por atropello.

Desde la Junta agradecen a todo el equipo que lo está llevando a cabo por su esfuerzo y dedicación, y que ha conseguido que el lince vuelva a Castilla y León y, en concreto, al Cerrato Palentino en este 2025.