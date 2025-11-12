Muere un cazador tras sufrir una caída durante una batida en la provincia de Burgos

Un hombre de unos 70 años, que se encontraba cazando en un paraje del municipio de Oña (Burgos), ha sido localizado fallecido por sus propios compañeros de batida, con un traumatismo craneal que se habría derivado de una caída, ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2.

El suceso ha tenido lugar pasadas las diez de la mañana en el paraje La Vegas, a un kilómetro y medio al sur de Villanueva de los Montes, en el término municipal de Oña, y se encuentra bajo investigación de la Guardia Civil.

El hombre presentaba un traumatismo en la cabeza que se sospecha se habría producido por una caída.

Inicialmente, el 1-1-2 ha movilizado a los Bomberos de Burgos -que han activado al parque de Briviesca- por si fuera necesario realizar porteo del paciente, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario.

A su llegada, el personal sanitario ha confirmado que hombre estaba fallecido.