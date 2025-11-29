Muere un joven de 34 años intoxicado con mónóxido de carbo en Palencia

Un joven de 34 años ha perdido la vida esta pasada noche por una intoxicación con monóxido de carbono en la localidad palentina de Bustillo de la Vega, según informa el Servicio de Emergencias Sanitarias de Castilla y León 1-1-2.

Sobre las nueve y cuarto de la noche, el 1-1-2 recibió el aviso de una posible intoxiación en una vivienda en la calle Camino del Monte, hasta donde se desplazaron la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación de Palencia, sanitarios del Punto de Atención Continuada y una ambulancia de soporte vital básico.

Los sanitarios confirmaron el fallecimiento de un joven, y con el medidor, un alto nivel de monóxido de carbono.