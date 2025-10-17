Muere una joven en un accidente de tráfico en la N-122 a la altura de Ceadea (Zamora)

Una mujer de unos 30 años de edad falleció esta mañana en un accidente de tráfico registrado en la N-122, a la altura de la localidad zamorana de Ceadea. El suceso, según confirmaron a Ical fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, tuvo lugar minutos antes de las 11,30 horas, cuando el coche que conducía la víctima chocó contra un camión.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Zamora y a Emergencias Sanitarias-Sacyl-, que movilizó un helicóptero medicalizado y una ambulancia soporte vital básico. En el lugar del accidente el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de la mujer.