Sucesos
Muere una joven en un accidente de tráfico en la N-122 a la altura de Ceadea (Zamora)
El turismo que conducía colisionó contra un camión
Una mujer de unos 30 años de edad falleció esta mañana en un accidente de tráfico registrado en la N-122, a la altura de la localidad zamorana de Ceadea. El suceso, según confirmaron a Ical fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, tuvo lugar minutos antes de las 11,30 horas, cuando el coche que conducía la víctima chocó contra un camión.
Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Zamora y a Emergencias Sanitarias-Sacyl-, que movilizó un helicóptero medicalizado y una ambulancia soporte vital básico. En el lugar del accidente el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de la mujer.
