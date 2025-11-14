Muere Luis Martín Díez, fundador del Nuevo Mester de Juglaría y creador de Folk Segovia

El músico, investigador y productor cultural Luis Martín Díez, uno de los fundadores del Nuevo Mester de Juglaría y figura decisiva en la creación y proyección del festival Folk Segovia, ha fallecido según ha confirmado el Ayuntamiento de Segovia en un comunicado.

Hijo Predilecto de Segovia, Luis Martín fue un referente en la evolución del folclore castellano durante las últimas cinco décadas.

Su papel resultó clave tanto en el desarrollo del Nuevo Mester de Juglaría como en la consolidación de Folk Segovia, certamen que dirigió durante más de treinta años y que situó a la ciudad en el mapa internacional del folk desde 1984.

Junto a Fernando Ortiz, Rafael San Frutos, Llanos Monreal y Paco García, Luis Martín formó parte del núcleo fundador del Nuevo Mester de Juglaría que dio forma a una de las formaciones más influyentes de la música tradicional española. Con discos como ‘Los Comuneros’ o ‘Romance del Pernales’, el grupo amplió repertorios, recuperó romances y llevó su estilo a escenarios de toda España y Europa.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que Luis Martín fue “un referente imprescindible en la investigación, difusión y preservación del folclore tradicional”, así como un embajador cultural de la ciudad.

Su labor al frente de Folk Segovia reforzó la presencia internacional del festival, que se convirtió en un espacio de encuentro para músicos y tradiciones de distintos países.

El Consistorio ha trasladado su gratitud por la “extensa labor artística y cultural” de Luis Martín, “cuya huella permanecerá en la historia musical y sentimental de Segovia”.