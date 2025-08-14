Medio ambiente
Muere uno de los heridos por las quemaduras del incendio de Molezuelas
Se trata de joven de 37 años que tenía abrasado el 85 por ciento de su cuerpo y es la segunda víctima mortal de esta oleada de fuegos que asolan a la comunidad desde el fin de semana, tras la de Abel Ramos
Un hombre de 37 años que permanecía ingresado en el Hospital de León por quemaduras en el 85 por ciento de su cuerpo, sufridas mientras combatía las llamas del incendio que comenzó en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y que atravesó a la provincia de León, ha muerto este jueves al no superar esas heridas.
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha confirmado a EFE el fallecimiento de esta persona, que en el momento de sufrir sus heridas era la que acompañaba al otro hombre que falleció quemado por las llamas en Nogarejas
