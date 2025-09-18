Acceso

Muere un varón al ser atropellado por un tractor en Adalia (Valladolid)

Se trata de un hombre de 61 años

Ambulancia de Sacyl que se ha trasladado al lugar del sucesoServicio 1-1-2La razón
Un varón de 61 años falleció a última hora de esta mañana tras sufrir una atropello por un tractor en la carretera VP-5604, a dos kilómetros de Mota del Marqués, dirección Adalia (Valladolid), según trasladó el Servicio de Emergencias 1-1-2.

A las 13.25 horas este centro recibió una llamada que informaba del atropello. Se informó a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Mota del Marqués y una ambulancia de soporte vital básico. En el lugar, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre.

