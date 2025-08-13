Un muerto tras una brutal colisión en la A-231 en Burgos

Nueva tragedia en las carreteras de Castilla y León, esta vez en la provincia de Burgos.

Un hombre ha fallecido tras una brutal colisión entre dos turismos ocurrida en torno a las 6:49 de esta mañana en la autovía A-231 en Sasamón (Burgos), tras la cual el vehículo en el que viajaba la víctima ha ardido.

El siniestro ha dejado también un herido de 25 años.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Burgos, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Melgar de Fernalmental, ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León.

En el lugar, los sanitarios han confirmado el fallecimiento de un hombre, que se encontraba en el turismo que se ha incendiado tras la colisión, y han atendido a otro hombre, de 25 años, que ha sido trasladado en la ambulancia de Emergencias Sanitarias al Hospital Universitario de Burgos