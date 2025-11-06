Las mujeres del proyecto JULIA demuestran en Cuéllar que la salud mental también se teje en Castilla y León

El proyecto JULIA: Mujeres Rurales y Salud Mental, impulsado por la Federación Salud Mental Castilla y León, celebra este viernes 7 de noviembre un nuevo encuentro regional bajo la denominación “JULIA Sigue Tejiendo” en la localidad segoviana de Cuéllar. En esta convocatoria participarán una veintena de mujeres que han sido parte de los talleres locales desarrollados en el marco del proyecto en los últimos 7 años.

El encuentro en Cuéllar se organiza con la coordinación de la Federación Salud Mental CyL y la colaboración de la asociación Amanecer Salud Mental Segovia además del apoyo del Ayuntamiento de Cuéllar. La celebración de este tipo de encuentros refuerza la presencia del proyecto en el territorio rural y su vínculo con las asociaciones provinciales, promoviendo la ampliación de las redes sociales de conexión entre las participantes.

A través de dinámicas colaborativas, a lo largo de la mañana se seguirán trabajando aspectos ya iniciados en los Talleres JULIA, como la importancia de la participación en la comunidad de las mujeres con problemas de salud mental, la lucha por los derechos o el apoyo entre iguales, tan necesario para promover el empoderamiento individual y grupal. La actividad contará también con un aspecto cultural ya que las participantes realizarán una visita teatralizada al Castillo de Cuéllar.

El encuentro continúa la trayectoria de las cinco ediciones previas de “JULIA Sigue Tejiendo”, que en convocatorias anteriores han reunido a mujeres de distintas provincias en las localidades de Matapozuelos (Valladolid), Lerma (Burgos), Astorga (León), La Adrada (Ávila) y Guardo (Palencia), para compartir experiencias, aprendizajes y propuestas de continuidad del proyecto.

JULIA nació con el objetivo de crear espacios de encuentro, empoderamiento y apoyo mutuo para mujeres del medio rural con problemas de salud mental. Los talleres combinan formación en igualdad, herramientas para el autocuidado y actividades orientadas a la creación de redes de apoyo que mejoren el bienestar emocional y la participación social de las participantes. Desde su puesta en marcha en 2018, JULIA ha realizado 78 talleres por toda Castilla y León, alcanzando a 620 mujeres rurales.