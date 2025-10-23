El Museo Esteban Vicente retomará la actividad expositiva con Laura Torrado, tras la aprobación de un presupuesto para 2026 de 752.159 euros

El Pleno del Consorcio del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente ha celebrado una nueva sesión ordinaria en la que, además de resultar aprobado un presupuesto de 752.159 euros para 2026, también se ha dado cuenta de la actividad realizada durante los últimos meses y se ha informado a los asistentes de las novedades de cara al futuro.

En este sentido, Miguel Ángel de Vicente, quien junto a la directora del Museo, Ana Doldán, ha presidido la reunión, ha comunicado que las obras de climatización siguen su curso y se espera que en las próximas semanas lleguen a su conclusión, tras la cual el centro retomará la actividad expositiva con una muestra de Laura Torrado que forma parte del proyecto ‘Mujeres artistas en la Edad Contemporánea’, y de la que ya se avanzó a mediados del mes de septiembre la colaboración entre el Museo, la Real Fábrica de Tapices y la Catedral para su consecución. Como es habitual, la exposición se verá completada con otras actividades paralelas que tendrán lugar en las instalaciones del Museo y que estarán dirigidas a públicos de diferentes edades.

Precisamente, con el objetivo de ampliar el espectro generacional de los visitantes al Esteban Vicente, Ana Doldán también ha informado a los asistentes a la sesión de dos acciones puestas en marcha en el ámbito comunicativo, con las que la directora confía en hacer llegar al público joven el conocimiento sobre el Museo.

Por un lado, Doldán ha dado cuenta de una actualización en la identidad corporativa cuyos detalles aún no han sido dados a conocer a la sociedad y, por otro, ha trasladado su entusiasmo por la grabación del pódcast ‘Expresión Arte’, que, contando con la colaboración de la Universidad de Valladolid, ya suena y puede ser escuchado en Spotify.

Además, Doldán ha anunciado que el Museo, en cumplimiento de uno de sus fines estatutarios, como es el de difundir la figura de Esteban Vicente, está trabajando en colaboración con el Instituto Cervantes para la presentación de una muestra con parte de la colección permanente del Museo. Fijada para enero del 2026 en la sede del Instituto Cervantes en Roma, está previsto que la selección de obras viaje posteriormente a otras sedes del Cervantes en Europa.

Ana Doldán no ha querido dar por concluida la reunión sin recordar la buena acogida que, con más de ocho mil visitas, tuvo la exposición de Fuencisla Francés, que fue la última muestra que exhibió el Museo antes del cierre temporal por las obras, y ha hecho hincapié en que, desde el 2 de junio que éstas comenzaron, el Esteban Vicente ha seguido dando a conocer la obra del artista tureganense; o bien a través de visitas privadas a las salas 4 y 5, o bien por medio de talleres educativos para menores, que han tenido lugar en el mismo espacio museístico, o bien mediante colaboraciones interinstitucionales.