‘Naturkale’, el snack saludable e innovador con sello del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de León

Cuatro estudiantes del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de León (ULE) han diseñado Naturkale, un snack innovador elaborado a base de kale, harina de arroz, queso parmesano y un toque de salsa sriracha. El producto, que apuesta por la salud, la sostenibilidad y el sabor, ha sido seleccionado para la final del prestigioso concurso nacional Ecotrophelia España, celebrado en Barcelona en la que los estudiantes crean nuevos alimentos eco-innovadores.

El equipo, integrado por Susana Peláez, Sara Martínez, Laura Pérez y Alejandra Reguera, ha desarrollado este aperitivo que combina innovación tecnológica, compromiso con la alimentación saludable y respeto por el medio ambiente gracias a un envasado sostenible. Su propuesta busca responder a la creciente demanda de opciones nutritivas y funcionales, posicionando a la Universidad de León como un referente en formación e innovación alimentaria.

Con Naturkale, las jóvenes investigadoras no solo han demostrado creatividad y rigor científico, sino también la capacidad de transformar la investigación académica en proyectos reales con impacto social y empresarial.

Este snack nace como respuesta a las nuevas tendencias de consumo que apuestan por aperitivos nutritivos, bajos en calorías y con alto valor funcional. El kale, ingrediente principal del producto, es considerado un superalimento por su riqueza en vitaminas, minerales y antioxidantes. Además, el envase está fabricado con bioplásticos compostables, alineándose así con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea. Según destacan las creadoras, logra un equilibrio entre nutrición, innovación y sostenibilidad, en el envase del producto resaltan también que es fuente de calcio, fósforo y vitaminas A y K.

Este nuevo producto refuerza la proyección nacional de la ULE en materia de innovación y transferencia de conocimiento, demostrando que las nuevas generaciones de científicas y tecnólogas de los alimentos están preparadas para liderar un cambio hacia una alimentación más sana, creativa y responsable.

Modelo de negocio

Vilario Crisp and Company, la empresa modelo que sirve de base al proyecto, tiene como objetivo principal elaborar un aperitivo de calidad excepcional compuesto por hojas de kale, harina de arroz, queso parmesano en polvo y una ligera ducha de salsa sriracha. La producción se centraría en León, con una capacidad de 2.000 bolsas diarias, distribuidas tanto en supermercados y tiendas especializadas como en canales online y máquinas de vending

La Universidad de León subraya con este logro el alto nivel formativo de sus titulaciones en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, así como el compromiso de su alumnado con los retos de futuro del sector. La participación en competiciones como Ecotrophelia refleja el esfuerzo de los estudiantes por llevar la investigación más allá de las aulas y acercarla a la sociedad.