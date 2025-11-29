La niebla complica el tráfico en varias carreteras de la red principal

La niebla está siendo la protagonista del día en lo meteorológico en Castilla y León.

A esta hora, la niebla complica el tráfico en varios puntos de la red principal de carreteras de las provincias de Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la provincia de León se recomienda precaución en la A-6, entre Brazuelo y Congosto; en Palencia, en la A-231, entre Villaherreros y la localidad burgalesa de Tardajos; en Valladolid en la A-6, entre Rueda (Valladolid) y la localidad zamorana de Castrogonzalo; entre los kilómetros 344 de Rodrigatos de la Obispalia y 381 de San Miguel de Dueñas, en León; y 175 Villasanz (Valladolid) y 252 Paradores de Castrogonzalo (Zamora).

Y en Burgos, en la A-1, entre Milagros y Gumiel de Izán, así como en la AP-1 entre el kilómetro 54 en Villanueva de Teba y hasta el 77 en Miranda de Ebro.

También están afectadas la A-62 entre el kilómetro 12 en Buniel (Burgos) y el 186 en Alaejos (Valladolid); la A-231 entre el kilómetro 100 de Villaherreros (Palencia) y el 156 de Tardajos (Burgos).

Además, la nieve mantiene cerrados al tráfico los puertos de montaña de La Sía, Lunada y Estacas de Trueba en la zona norte de Burgos.

Unas nieblas, que van acompañadas por heladas y con cencellada.

Las zonas más factibles donde se de este fenómeno son tres, que se prolongarán hasta las doce de la mañana y con una visibilidad escasa a los 100 metros de distancia. Estos lugares son la Meseta de Palencia, la Meseta de Valladolid y la de Zamora.

La cota de nieve bajará desde los 2000 - 1800 metros hasta los 1600 - 1300 metros, además de Brumas y nieblas durante la primera mitad del día en zonas de meseta que podrán dejar cencellada. No faltarán las heladas débiles o localmente moderadas. con viento flojo variable tendiendo a suroeste y oeste y aumentando de intensidad.