Nuevo revés a la reintroducción del lince ibérico en el Cerrato palentino: Muere atropelado "Venadillo"

Nuevo contratiempo en la reintroducción del lince ibérico en el Cerrato palentino. Y es que este martes se ha confirmado la muerte, al parecer por atropello, de un tercer lince de los siete liberados en esta comarca dentro del plan de recuperación de esta especie en Castilla y León que se inició el pasado mes de febrero.

Se trata de Venadillo, el lince procedente de Castilla la Mancha que se liberó en el pasado mes de junio, en la primera traslocación de un ejemplar entre comunidades autónomas que se producía en España dentro del programa para recuperar la especie.

Además se trataba de un animal que no había sido criado en cautividad, sino que era un macho de un año nacido en libertad y criado por su madre en el municipio de Guadalmez, en Sierra Morena Occidental.

El lince ha sido encontrado muerto en la carretera P-405, entre las localidades de Villajimena y Astudillo, al parecer atropellado por un vehículo.

Se trata del tercer lince de este programa que ha sido hallado muerto, después de que el pasado mes de agosto otros dos ejemplares, Vuelvepiedras y Vouga, fueran encontrados sin vida también, uno ahogado en un canal y otro atropellado, respectivamente.

El 10 de agosto, agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, de la Guardia Civil y personal de la Confederación Hidrográfica del Duero recogieron en el Canal de Villalaco, a la altura de la localidad palentina de Venta de Baños, los restos de Vuelvepiedras, que fue el primer macho soltado, y que, como confirmó después la necropsia, había muerto ahogado en este canal de riego.

Una semana antes había muerto atropellado otro de los ejemplares del proyecto, la hembra bautizada como Vouga.

El consejero de Fomento y Medioambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha asegurado este martes que la Junta compensará estos accidentes con nuevas introducciones, con el convencimiento de que con el tiempo la población de linces ibéricos se va a asentar en Castilla y León.

"Sabíamos que había riesgos", ha reconocido el consejero, en declaraciones recogidas por Efe, tras poner de relieve la importancia de un programa que ha permitido devolver el lince a Castilla y León después de 50 años sin la especie y que se está desarrollando siguiendo los patrones comunes de otras áreas de reintroducción, con pérdidas de ejemplares por mortalidad o dispersión que se suelen producir fundamentalmente en los primeros años del proyecto.

En este sentido, Suárez-Quiñones ha asegurado que la comarca palentina donde se ha apostado por reintroducir la especie es la más adecuada y por tanto se va a continuar con el programa.

"Vamos a seguir, creemos que el lince se va a asentar en Castilla y León y esos riesgos de muerte se compensarán con nuevas reintroducciones hasta que la población crie y se asiente en la Comunidad", finalizaba.