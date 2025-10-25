La odisea de "muchas" personas mayores con movilidad reducida para acudir al médico en una zona de Valladolid

El pasado 4 de mayo, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, inauguró el centro de salud de "La Magdalena", en Valladolid, en una parcela junto al Camino del Cementerio del Carmen.

El edificio, vanguardista en lo arquitectónico además de moderno y funcional en lo tecnológico y sanitario, se encuentra cerca de la zona universitaria de la ciudad y aporta un nuevo equipamiento necesario para esta área en desarrollo de la ciudad.

Un centro de salud que, además, ha dado respuesta a una vieja demanda de los vecinos de esta zona de la capital vallisoletana, que llevaban más de quince años reclamando un nuevo espacio sanitario ya que el anterior, el ambulatorio ubicado en la calle Nuestra Señora del barrio de Santa Clara, se había quedado obsoleto y pequeño para cubrir la demanda de asistencia actual.

De hecho, el nuevo centro de salud multiplica por cuatro la superficie del anterior hasta los 2.126 metros cuadrados. El área destinada a Atención Primaria cuenta con 564 metros cuadrados, lo que permitirá ampliar su capacidad hasta disponer de siete consultas de Medicina de Familia y Comunitaria, otras siete de enfermería, una consulta de Pediatría, una de enfermería pediátrica, una polivalente, una de triaje de enfermería, dos salas de procedimientos técnicos, una sala de técnicas y curas, y zonas de espera para pacientes.

Además, las nuevas instalaciones incluyen una unidad de Preparación al Parto, una unidad de Rehabilitación que dispondrá de consulta y sala de fisioterapia, y un gimnasio, entre otras.

Igualmente, incluye una base de emergencias sanitarias de Sacyl que dará cobertura a toda la zona. Por todo ello, la Consejería de Sanidad ha invertido 5,5 millones de euros de inversión y, con una plantilla de 27 profesionales, prestará servicio a una población de más de 8.700 tarjetas sanitarias de vecinos de los barrios de San Pedro Regalado, Belén, Hospital y Santa Clara.

Pero dicho todo esto como preámbulo, lo cierto es que lo que parecía una gran noticia, que lo es, para la mayoría de estos barrios, se ha convertido en un nuevo contratiempo o preocupación para muchas personas, sobre todo mayores de 70 años que viven en los barrios de Santa Clara y Hospital, principalmente, por las dificultades de movilidad que tienen.

El anterior ambulatorio de la calle Nuestra Señora estaba mucho más cerca de estos dos barrios que el actual, y ahora los vecinos tardan andando un mínimo de diez minutos que en el caso de las personas mayores es más, por lo que acudir a una consulta o análisis se ha convertido para ellas, "y no son pocas", en una odisea, según advierte a LA RAZÓN Miguel Ángel Cojo Álvarez, presidente de la Asociación, quien explica que este problema podría tener rápida solución por parte de AUVASA (Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A.), la empresa municipal de transporte público que gestiona la red de autobuses urbanos de la capital vallisoletana.

¿Cómo? Pues que la línea 8 de este transporte público de viajeros, que une el Barrio de Parquesol con el Barrio Belén con 26 paradas en su recorrido, añada una más junto al nuevo centro de salud de "La Magdalena" para que estas personas de movilidad reducida puedan acudir a su médico en autobús urbano tras subirse en la parada que ya existe en la calle Madre de Dios.

Lo cuenta a este periódico una de las vecinas del barrio de Santa Clara con difcultades para moverse, María de los Ángeles Carrero, para quien acudir a una consulta de su médico se ha convertido en toda una aventura, ya que le cuesta Dios y ayuda, como se suele decir por estos lares.

Por ello ha llegado incluso a escribir una carta al concejal de Tráfico y Movilidad Alberto Gutiérrez Alberca, para explicarle la situación y pedirle su máximo interés e intermediación "porque somos muchas las personas afectadas", afirma.

Igualmente, desde la Asociación Vecinal El Refugio cuentan a este periódico que ya se pusieron en contacto antes de verano con la empresa AUVASA para dar cuenta de este contratiempo y pedir la creación de esta nueva parada.

"Nos contestaron que iban a estudiar la propuesta pero han pasado ya más de tres meses y seguimos sin saber nada", lamenta Miguel Ángel Cojo Álvarez, quien insiste en la necesidad existente en el barrio y urge a la empresa a dar una pronta solución ante la inquietud creciente de los vecinos afectados.

Por otro lado, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el presidente de esta entidad vecinal reclama también la mejora de las aceras de la calle Madre de Dios, por las dificultades que estas personas mayores y con movilidad reducida tienen para caminar por ellas así como los familiares que tienen que utilizar una silla de ruedas.