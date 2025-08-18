La oleada de incendios ya se cobra cuatro vidas: muere un bombero al volcar una autobomba en Espinoso de Compludo (León)

La oleada de incendios que asolan España desde hace ya nueve días se ha cobrado una nueva vida. Un bombero ha muerto tras volcar una autobomba en Espinoso de Compludo (León), en el operativo que trabaja para extinguir el incendio de Yeres, en la comarca de Ponferrada.

La información la ha obtenido la agencia Efe procedente de fuentes en el operativo desplegado. La autobomba ha caído por un terraplén en torno a las 22:30 horas de la noche de este domingo 17 de agosto. El fallecido era el conductor de la autobomba.

Además del fallecido, el vuelco de la autobomba en Espinoso de Compludo también ha dejado un bombero herido, del que por el momento tampoco se conoce si reviste gravedad.

Con esta persona ya son cuatro las víctimas que los incendios se han cobrado en apenas semana y media en España. La primera de ellas fue Mircea Sipiridon, el 'héroe de Tres Cantos' que trató de salvar a muchos animales de una finca en llamas en el incendio que sufrió la Comunidad de Madrid.

Los otros dos fallecidos son Abel Ramos (35 años) y Jaime Aparicio (37), que también pereciendo tratando de defender su pueblo en el incendio que saltó desde Molezuelas de la Carballeda, en Zamora, hasta la provincia de León, con lo que tres de los cuatro fallecidos se han producido en la comunidad castellanoleonesa, una de las más castigadas por el fuego este verano.

En España ya han ardido más de 158.000 hectáreas desde que comenzó el año 2025, siendo este el tercer peor año de la serie histórica en superficie quemada, según los datos del programa europeo Copernicus.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este domingo varios de los operativos que combaten el fuego, y ha anunciado un pacto de Estado para prevenir y mitigar los efectos del cambio climático que presentará formalmente en septiembre.