La Orquesta Sinfónica de Castilla y León interpreta obras de Mozart y Brahms en el sexto programa de abono

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) ofrece esta semana, el jueves 4 y el viernes 5 de diciembre, los conciertos correspondientes al sexto programa de abono de la Temporada 2025/26 a las 19:30 horas en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes.

En el programa de esta semana, el director alemán Marc Albrecht dirigirá a la OSCyL, que contará con la interpretación del trompista Radovan Vlatković. El sexto programa de abono estará marcado por la combinación de clasicismo y romanticismo, con dos autores representantes de estos estilos: Mozart y Brahms; además de interpretación de la obra Frontispiece de la compositora contemporánea Unsuk Chin, que sonará por primera vez a cargo de la OSCyL.

Marc Albrecht, director

El director alemán Marc Albrecht es reconocido internacionalmente por sus interpretaciones de obras del romanticismo tardío y su experiencia liderando repertorio contemporáneo. En su exitosa trayectoria, Marc Albrecht ha recibido varios galardones, entre los que se encuentran el premio Opus Klassik como «Director del Año» y, en dos ocasiones, el premio Opus Klassik a la «Mejor grabación de ópera del siglo XX/XXI». En temporadas anteriores, el director alemán ha colaborado con algunas de las orquestas más reconocidas del mundo, entre ellas las Berliner Philharmoniker (BPhil), Münchner Philharmoniker (MPHIL) y la Dresdner Philharmonie. Además de subirse al podio de las principales salas como la Royal Opera House (ROH) de Londres, el prestigioso Teatro alla Scala de Milán y la Opéra national de Paris.

Radovan Vlatković, trompista

El trompista croata Radovan Vlatković es uno de los instrumentistas más destacados de su generación. Este reconocimiento viene avalado por el numeroso palmarés de premios internacionales, entre ellos destaca el Concurso ARD de Múnich en 1983, el primero en ser otorgado a un trompista en catorce años. En su amplia trayectoria, Radovan Vlatković ha actuado como solista con numerosas orquestas sinfónicas, entre ellas el Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO), la City of Birmingham Symphony Orchestra (CBSO), la Mozarteumorchester Salzburg, la Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia y el Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO). El instrumentista croata también destaca como musico de cámara, actuando junto a grandes intérpretes como Gidon Kremer, Sviatoslav Richter, Oleg Kagan, Natalia Gutman, Rudolf Serkin o András Schiff.

Repertorio

El sexto programa ofrece al público de la OSCyL un repertorio que combina romanticismo y clasicismo. La primera parte del programa ofrecerá la obra Frontispiece de Unsuk Chin, interpretada por primera vez por la OSCyL, en la que «ciertos aspectos de varias obras (…) de diferentes épocas se evocan y se transforman en nuevos moldes al permitir que interactúen». Unsuk Chin ofrece una mirada actual que se asienta sobre dos pilares: clásico y romántico. El pilar clásico se conecta con la siguiente obra de esta primera parte: Concierto para trompa n.º 2 en mi bemol mayor, K. 417 de Mozart. Esta obra del clasicismo está repleta de buen humor y será protagonizada por el solista Radovan Vlatković. En la segunda parte del concierto, la obra Sinfonía n.º 1 en do menor, op. 68 de Johannes Brahms aportará el pilar romántico que complementa el sexto programa abono.

Entradas a la venta

Las entradas para los conciertos, con precios en función de la zona, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.oscyl.com y www.centroculturalmigueldelibes.com.