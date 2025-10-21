Orujos Panizo inicia su campaña de destilación y prevé transformar más de dos millones de kilos de orujo hasta finales de año

La destilería Orujos Panizo, con sede en Camarzana de Tera (Zamora), ha iniciado su campaña anual de destilación, un proceso que se prolongará hasta finales de diciembre y en el que se prevé destilar alrededor de dos millones de kilos de orujo.

El proceso se lleva a cabo en calderas de cobre mediante arrastre de vapor a baja presión, una técnica tradicional que permite obtener destilados más puros y aromáticos. En esta campaña se producirán aproximadamente 225.000 litros de aguardiente con una graduación de 40% Vol., que servirán de base a la amplia gama de licores elaborados por la firma.

La mayor parte del orujo recogido este año procede de bodegas de la Denominación de Origen Rueda, principalmente de las variedades Verdejo y Sauvignon Blanc, aunque Panizo también recoge una pequeña parte de orujos tintos de las variedades Tempranillo (D.O. Toro) y Prieto Picudo, procedentes de bodegas de los Valles de Benavente y Tierra de León.

Tras la destilación, el aguardiente pasa por una columna desmetilizadora, un proceso que permite eliminar compuestos no deseados y realzar los aromas naturales del orujo fresco. El resultado es un aguardiente de gran pureza, glicérico y suave en boca, con matices que evocan las características varietales de cada uva.

Con este aguardiente se elaboran sus Aguardientes Monovarietales Premium Panizo, así como los coupages que sirven de base a sus licores más emblemáticos, como el Licor de Hierbas o su Crema de Orujo Panizo.