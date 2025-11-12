La Oscyl interpreta por primera vez Hímnica, del compositor en residencia Francisco Coll

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrece esta semana, el jueves 13 y el viernes 14 de noviembre, los conciertos correspondientes al cuarto programa de abono de la Temporada 2025/26 a las 19:30 horas en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes.

En esta ocasión, la OSCyL se pondrá bajo la batuta de su director titular, Thierry Fischer, quien ofrecerá un variado repertorio que se iniciará con Hímnica, una obra que representa la vida en toda su belleza y también en la fealdad, según su autor, Francisco Coll, compositor residente de la OSCyL en esta temporada. Alumno de Thomas Adès, su música ha sido interpretada por orquestas de la categoría de la Filarmónica de los Ángeles o la Sinfónica de Londres.

Junto a Hímnica, la OSCyL interpretará en la primera parte del concierto, la obra Idilio de Sigfrido, de Richard Wagner, relacionada con la anterior por su carácter introspectivo y que está repleta de melodías maravillosas utilizadas también en su drama Sigfrido.

Para finalizar, en la segunda parte del concierto, se ofrecerá la espectacular Sinfonía n.º 1, ‘Titán’, de Gustav Mahler, que en sus grandes proporciones orquestales contrasta con las composiciones de la primera. El director titular de la OSCyL, Thierry Fischer, es un experto en obras de gran formato, y es importante poner de relieve los magníficos resultados que ha conseguido en sus incursiones en el mundo del compositor bohemio. Esto garantiza una visión artística personal y adrenalina in crescendo hasta la inolvidable conclusión de esta sinfonía.

Francisco Coll, compositor en residencia

Francisco Coll es uno de los compositores españoles que más éxito tienen en el ámbito internacional. Ha recibido prestigiosos galardones, entre los que cabe destacar el premio «Music Magazine Award» (2022), que fue otorgado por la BBC a la grabación con la Camerata Bern de Les Plaisirs Illuminés, interpretación dirigida por él mismo.

En 2019, se convirtió en el primer compositor en recibir un Premio Internacional de Música Clásica (ICMA). La OSCyL cuenta con Coll como compositor residente en la temporada 2025-2026, y presenta sus obras Hímnica y el estreno español de su nuevo concierto para piano, que tendrá como solista a Kirill Gerstein (artista residente), y que es un encargo de las orquestas sinfónicas de la Radio Bávara, Boston, Estado de São Paulo, Castilla y León y Melbourne.