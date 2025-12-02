“Mi padre estaba en el suelo lleno de sangre y él le golpeaba”, afirma el hermano del acusado de matar a su padre en La Sota de Valderrueda (León)

“Cuando llegué a casa la puerta de la cocina estaba cerrada porque alguien la empujaba por dentro, pero se escuchaba a mi padre gritar “Ayuda, que me matan”. Cuando pude entrar, me encontré a mi padre tirado en el suelo y lleno de sangre y a Miguel Ángel golpeándole con patadas y puñetazos”, aseguró martes uno de los hermanos del acusado de matar a su padre en la localidad leonesa de La Sota de Valderrueda el 29 de diciembre de 2023, cuando también le agredió a él.

Así lo apuntó en la Audiencia Provincial de León, donde desde hoy y hasta el jueves se celebra el juicio mediante el que un jurado popular deberá decidir si Miguel Ángel B.P. es o no culpable de los delitos de asesinato y lesiones leves por, presuntamente, haber matado a su padre y haber agredido a su hermano.

Fue este hermano el primero en declarar hoy en la Audiencia de León, ya que el acusado lo hará al finalizar el juicio, y relató que la tarde de los hechos ambos estuvieron tomando algo y hubo un momento en el que el acusado dijo que “ya era momento de quitar a mi padre de en medio y de dejar pasar a las nuevas generaciones”.

Fue entonces cuando el testigo salió a fumar, mientras que su hermano se fue con la furgoneta, por lo que fueron unos vecinos del pueblo quienes le llevaron a su casa. Al llegar allí, le pareció “raro” que todo estaba a oscuras y la puerta de la cocina cerrada porque “Miguel Ángel la empujaba por dentro”, mientras su padre pedía ayuda.

Una vez dentro de la cocina, el testigo vio a su padre “tirado en el suelo y lleno de sangre “ y a su hermano , “en un estado muy agresivo, golpeándole con patadas y puñetazos en todo el cuerpo y la cabeza”, por lo que se metió en el medio para separarle, pero el acusado también pegó a su hermano mientras este pedía ayuda. Fue gracias a que llegaron unos vecinos por lo que se logró reducir a Miguel Ángel.

Una segunda hermana del acusado relató ante al Audiencia Provincial que ella se encontraba en el domicilio familiar en la tarde noche del 29 de diciembre, cuando entró su hermano y, al verla, “se quedó un momento quieto y luego se fue”. La joven salió de casa para montar en el coche junto a su madre y su ex cuñada, pero no volvió a ver a su hermano por ninguna parte.

Otra de las hermanas detalló que ella se enteró de lo ocurrido esa noche, tras recibir una llamada de su madre e ir para el Hospital de León. Al llegar al Hospital, se encontró con su padre, que le dijo que Miguel Ángel “le había pegado, que mientras lo hacía decía todo el rato que le quería matar y que le había dado una paliza sin saber por qué”, informa Ical.

Según trasladó, meses antes mantuvo una conversación telefónica con su hermano con motivo de una operación de cadera de su padre, en la que el acusado le dijo que su padre “ya no estaba bien y que había que ir pensando en dar paso a las nuevas generaciones”.

Presunto parricidio

Los hechos que se juzgan durante esta semana en la Audiencia Provincial de León tuvieron lugar pasadas las 21 horas del día 29 de diciembre de 2023, cuando, según el escrito de calificaciones previas del Ministerio Fiscal, MA.B.P., tras haber estado toda la tarde “tomando unos vinos con su hermano”, acudió al domicilio familiar, situado en la localidad leonesa de La Sota de Valderrueda.

Una vez allí, el acusado, que tenía 38 años en aquel momento, inició una discusión con su padre, de 77 años, “de manera súbita y sin posibilidad de defensa”, en el transcurso de la cual lo tiró al suelo y, una vez allí, “le dio patadas en el cuerpo y la cabeza para acabar con su vida”. Además, el hermano, de 28 años, que trató de separarle de su padre, “también recibió golpes”.

Tanto el padre como el hermano del acusado fueron atendidos por los servicios de emergencia del Sacyl y trasladados al Complejo Asistencial Universitario de León, donde el progenitor permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta que falleció en la madrugada del 3 de enero de 2024. MA.B.P. fue detenido en el lugar de los hechos e ingresó en prisión tres días después, donde permanece hasta la fecha de forma preventiva.

Por los hechos anteriormente relatados, la Fiscalía solicitó hoy una pena de 19 años de prisión por un delito de asesinato, con el agravante de parentesco, y otro leve de lesiones, mientras que la acusación particular solicitó la aplicación de la prisión permanente revisable.

Por su parte, la defensa del acusado afirmó que su defendido “está dispuesto a asumir un delito de homicidio y otro leve de lesiones”, por los que aceptaría diez años de prisión.

Además, aludió como atenuante a la previa ingesta de alcohol, de forma que se encontraba en “un estado de alteración psíquica”, así como a la no aplicación del agravante de parentesco, ya que “en el contexto en el que se produjo el accidente, no podía tener noción con quién estaba discutiendo y que el enfrentamiento fuera con su padre”.