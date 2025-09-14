Palencia busca las mejores patatas bravas del mundo

Cuenta atrás en Palencia para la gran final del VI Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas que se celebrará en la capital palentina a partir del 29 de septiembre con la presencia de 16 finalistas procedentes de Alicante, Asturias, Badajoz, Cádiz, Huesca, La Coruña, Madrid, Tarragona, Toledo y Vizcaya, a los que se sumarán tres cocineros palentinos que se clasificarán en la fase previa del domingo 28.

De esta manera, se conformará el cuadro definitivo de la final, que se celebrará al día siguiente en el Hotel Rey Sancho de la capital palentina, donde un jurado de reconocido prestigio evaluará los platos y elegirá las mejores patatas bravas del mundo 2025.

Habrá un jurado popular y profesional de reconocido prestigio, integrado por Aarón Ortiz García (del Restaurante Kabo), el chef Peña (Sibaritas Klub), Raúl del Moral (Chef de la Fundación Escuela Internacional de Cocina) y los influencers gastronómicos Sezar Blue y Charlito Cook.

Los finalistas cocinarán sus bravas en directo, en un ‘showcooking’ abierto al público, que podrá seguirse vía streaming.

Y el jurado tendrá en cuenta los valores gastronómicos del plato (gusto, retrogusto, sabor, contraste y matices), también su viabilidad en barra o sala (si es factible realmente en el servicio), además del producto y su estética (montaje, color, espectacularidad y disposición) y la originalidad y la técnica (novedad, ingenio y solvencia técnica).

La ponderación entre las puntuaciones obtenidas en estas cuestiones serán las que permitirán la elección de los ganadores de la edición.

Premios

El campeón del concurso ganará 1.500 euros en efectivo, 1.500 botellines Fuentes de Lebanza, un vídeo-reportaje profesional (Oceangrain Audiovisual, con un valor de 500 euros), un lote Cerealto y una obra de Antonio Guzmán Capel, mientras que el segundo clasificado obtendrá 1.000 euros en efectivo, 1.000 botellines Fuentes de Lebanza y también una obra del artista palentino, la misma que se otorgará al tercer clasificado, que también recibirá 500 euros en efectivo y 500 botellines Fuentes de Lebanza.

Además, se entregará un ‘Premio a la Innovación’, ‘Premio a la Estética’, ‘Mención Especial del Jurado’ y como novedad en 2025, ‘Mención Especial del Jurado Popular’.

Los tres clasificados palentinos para participar en la final, elegidos en la fase previa, obtendrán 15 cajas de productos Coca-Cola.

La patata brava es una tapa icónica nacida en el ecosistema de barras de posguerra.

La evidencia histórica sitúa su popularización en Madrid (años 50–60) con casas como La Casona o Casa Pellico, la marca Las Bravas® (1959) y la mención bibliográfica de 1967 (Luis Carandell) como hitos vertebrales. En paralelo, la escuela catalana consolidó desde los 70 una versión con alioli + aceite/salsa picante, con bares de culto como Bar Tomás.

En Madrid, la familia de salsas “bravas” históricas se describe sin tomate, ligada con grasa/harina, pimentón y cayena, a veces con caldo; frente a variantes con tomate o alioli que arraigan en otras regiones. Esta diversidad estilística explica buena parte del magnetismo del plato y su evolución técnica en la alta cocina.

Desde 2020, Palencia acoge ‘Una de Bravas’, referente internacional que premia sabor, técnica, viabilidad y estética en torno a la tapa española más transversal.

El certamen ha visto coronarse a cocineros de primer nivel y consolidar estilos regionales con identidad propia. Seis ediciones consecutivas en las que tanto participantes como jurado han sido, y son, 'Top' mundial. Por Palencia Brava pasan cada año Estrellas Michelin, creadores de contenido y periodistas gastronómicos del más alto nivel.