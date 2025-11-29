Los palentinos claman por el soterramiento del tren en la ciudad

Al grito de 'Palencia no se rinde, no a las pantallas acústicas, no al salto del carnero, sí al soterramiento', alrededor de 1.300 personas han salido este sábado a la calle para exigir a Adif y al Ministerio de Transportes que cumplan con el soterramiento de las vías en la capital y renuncien a la instalación de pantallas acústicas que, según denuncian, dividirán aún más la ciudad.

La movilización, convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia (FAVPA), ha contado con el apoyo de más de un millar de palentinos, según la Policía Nacional, además de la presencia de la alcaldesa, Miriam Andrés (PSOE), y del concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao.

En la Plaza Mayor, la presidenta de la FAVPA, Maite Rodríguez, ha reclamado públicamente el respaldo de la Diputación de Palencia y de la Junta de Castilla y León, instituciones que, según ha lamentado, “han estado ausentes en esta batalla”, y ha pedido que la Fiscalía actúe.

Tras la salida desde la Plaza Mayor, los manifestantes han recorrido la Calle Mayor hasta la estación de Renfe coreando consignas como “no a las pantallas”, “no al salto del carnero”, “sí al soterramiento”, “Óscar Puente, escucha a la gente” o “las vías bajo tierra, pantalla a la mierda”.

Posteriormente, la marcha se ha dirigido a la Subdelegación del Gobierno, donde un amplio dispositivo policial ha impedido que los organizadores subieran a las escaleras de acceso al edificio para leer sus demandas, según fuentes de la Subdelegación, en una decisión tomada por la Policía Nacional.

Allí, la presidenta de la asociación de vecinos del barrio de San Antonio, Cristina Martín, ha calificado de “vergüenza” que no se les permitiera subir. "No es lógico que en una manifestación pacífica no nos dejen reivindicar lo que nos corresponde”, ha afirmado.

Reclamaciones de los vecinos

A continuación se ha dado voz a representantes de distintas asociaciones vecinales, que han reiterado su rechazo a las pantallas acústicas de siete metros de altura que se pretenden colocar a lo lardo de la vía ferroviaria en el trazado urbano.

Han asegurado que no son “una solución real al problema, sino la creación de un muro que fragmenta la ciudad, degrada el paisaje urbano y rompe la vida social de las calles”.

Y han pedido alternativas “modernas, eficaces y respetuosas” que no sacrifiquen la convivencia ni la identidad de Palencia.

También han mostrado su rechazo al viaducto proyectado en el Camino Viejo de Husillos y a la demolición prevista de la pasarela de la Avenida de Asturias, una vía de acceso fundamental tanto para los vecinos de Palencia como para los de los municipios del norte.

No al salto del carnero

También ha intervenido Javier Gredilla, portavoz de los vecinos del Camino Viejo de Husillos, una de las zonas más afectadas por las obras ya que es donde se está construyendo un viaducto de 14 metros de altura a poca distancia de las casas.

Gredilla ha denunciado que lo que están padeciendo frente a sus casas es “una barbaridad y una obra ilegal" y ha animado a los palentinos que se acerquen a ver “los pilares que tienen en la puerta de su casa” para comprender la magnitud del impacto.

Ha recordado en declaraciones recogidas por Efe que los estudios informativos de 2010 y 2018 avalan el soterramiento como solución viable por lo que ha llamado a “ser valientes y defender el futuro de nuestros hijos”.

Por último, la presidenta de FAVPA, Teresa Rodríguez ha recordado que llevan recogidas más de 4.000 firmas, y que seguirán saliendo a la calle.