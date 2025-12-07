Un "Parque Jurásico" en plena meseta para disfrutar de animales del Paleolítico

Diez años se cumplen desde que abriera sus puertas Paleolítico Vivo. Una iniciativa de carácter privado situado en el municipio burgalés de Salguero de Juarros y que permiten una inmersión para descubrir animales exóticos e inimaginables, de otra época. Y que se pueden disfrutar como si estuviéramos en el mismo "Parque Jurásico", eso sí el de la película, aunque para tranquilidad de los futuros visitantes, ni hay dinosaurios ni se corre peligro alguno.

Se trata de animales que coexistieron con los primeros homínidos y justo en estos lares se halla uno de los yacimientos más históricos para descubrir la evolución humana como son los de Atapuerca. Son 400 hectáreas donde rodeados de pinos, encinas y robles milenarios conviven animales "raros", que nos permite viajar en el tiempo a través de un centenar de animales que van desde bisontes a uros, caballos Przewalski, Tarpán y Losino, vacas Higland y hasta muflones que se han introducido este mismo año.

La iniciativa surgió en el año 2015 a través de un equipo de biólogos, naturalistas y científicos con un objetivo principal, fomentar y conservar la naturaleza, las especies amenazadas y su equilibrio con el hombre, dentro de la defensa y estudio de los ecosistemas. Se trata de una inmersión total en la Prehistoria, como se señala en su página web, contemplando los paisajes y fauna, adentrándose en el día a día de sus habitantes de la Prehistoria, y realizando sus actividades a la vez que se aprenden técnicas de caza y modos de vida.

Animal que se puede ver en Paleolítico Vivo Paleolítico Vivo

Y aparte descubrir como eran algunos de los animales que vivieron en Europa hace 10.000 años. De esta manera uno se puede sorprender al descubrir al mítico uro, una recreación genética, o el mayor mamífero de Europa, el bisonte europeo, que proceden de distintos zoológicos cuando en 1919 se extinguieron los que aún quedaban en libertad en bosques polacos

También llaman la atención los caballos przewalski, procedentes de Mongolia, y la única especie de caballo salvaje que ha sobrevivido desde la Prehistoria. Fueron salvados de la extinción hace unos treinta años. Y otra especie que podemos contemplaron los tarpanes, caballos considerados como los antepasados directos de todos los caballos domésticos. Se extinguieron en el siglo XIX y gracias a la recreación genética se ha podido recrear algunos de ellos, que se pueden ver en estas tierras burgalesas.

Otra especie "rara" que se puede ver en Paleolítico Vivo Paleolítico Vivo

Son más de 100.000 personas las que han pasado por este pequeño "Parque Jurásico", aunque en los últimos años, la media anual alcanza las 15.000 visitas y aumentando. Son tres las formas de visitar este recinto. en Carriola, un vagón tipo tren de 20 plazas que le transporta durante un periodo de 130 minutos por recintos y campamentos a lo largo de dos horas,

También se puede visitar a pie, acompañado en todo momento por un guía especialista, donde el silencio es clave para no espantar a los animales. O una visita vip, en todo terreno y que permite un acercamiento mayor a los animales y a un precio de 190 euros. Como si de un safari en Tanzania o Kenya estuviéramos.

Una experiencia única por descubrir los animales con los que convivieron nuestros antepasados y que puede ser un buen regalo de cara a las Navidades.