El Partido Popular de Zamora denuncia "el desprecio del ministro Oscar Puente y del Gobierno Sánchez" a la provincia con la complicidad de los socialistas zamoranos

Los parlamentarios del Partido Popular (PP) de Zamora, Elvira Velasco Morillo y Óscar Ramajo Prada, han valorado “con indignación” la intervención del ministro de Transportes, Óscar Puente, en la Comisión del Congreso, en la que volvió a justificar la supresión de las paradas del AVE en la localidad zamorana de Otero de Sanabria “con mentiras y falsos argumentos”.

El PP recuerda que “solo un Gobierno del Partido Popular recuperará estas paradas y restablecerá el Tren Madrugador eliminado por el PSOE, servicios fundamentales para la vertebración territorial, la cohesión social y la lucha contra la despoblación”.

“Lejos de dar soluciones, Puente volvió a mostrar su incompetencia y desprecio hacia Zamora, más pendiente de generar polémicas en redes sociales que de resolver los problemas reales de los ciudadanos”, añade.

Los parlamentarios populares aseguran que “resulta un insulto afirmar que atravesamos “el mejor momento ferroviario de la historia” cuando lo que ha hecho el PSOE ha sido recortar servicios, ignorar a los ciudadanos y condenar a Sanabria-La Carballeda y a la provincia al aislamiento”.

El PP recuerda que “la sociedad civil zamorana ha convocado tres manifestaciones masivas, apoyadas por instituciones y partidos, entre ellos el Partido Popular, para reclamar la recuperación de las paradas suprimidas el pasado 9 de junio en la Estación AVE de Sanabria, y el Tren Madrugador desde Zamora a capital de España, eliminado por el Gobierno Socialista en pandemia”.

“Una movilización que el ministro ha despreciado con argumentos arbitrarios, falsos y prepotentes”, afirma.

Los parlamentarios populares subrayan “la complicidad de los socialistas zamoranos en este atropello”. “Antidio Faúndez, diputado nacional, y José Fernández, senador, han permanecido siempre de perfil en las manifestaciones convocadas, como el resto del PSOE de Zamora, más preocupados en obedecer a Pedro Sánchez que en defender a esta tierra”, indican.

Asimismo, denuncian “la connivencia de Francisco Guarido, alcalde de Zamora por Izquierda Unida, que gobierna en coalición con Pedro Sánchez a través de Sumar, y que también guarda silencio ante el ataque a los intereses de la provincia”.

Por ello el PP de Zamora exige que “el ministro Puente pida disculpas públicamente a todos los zamoranos y reponga de inmediato las paradas suprimidas. De lo contrario, debería presentar su dimisión”.

El Partido Popular reitera que” seguirá utilizando todas las iniciativas parlamentarias disponibles y apoyando cada movilización social para conseguir que el AVE y el Tren Madrugador vuelvan a ser instrumentos de desarrollo económico, vertebración territorial y lucha contra la despoblación”.