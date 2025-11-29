Peligro por nieblas con heladas y cencelladas en estos tres puntos de Castilla y León

Tras una semana marcada por el frío y las heladas, este sábado prosiguen las condiciones climatológicas desfavorables en Castilla y León, y con una nueva protagonista, en esta caso las nieblas.

Unas nieblas, que pueden ir acompañadas por heladas y con cencellada, por lo que si va a coger el coche a lo largo de esta jornada, con bastante precaución.

Y es que las zonas más factibles donde se de este fenómeno son tres, que se prolongarán hasta las doce de la mañana y con una visibilidad escasa a los 100 metros de distancia. Estos lugares son la Mesera de Palencia, la Mesera de Valladolid y la de Zamora.

La predicción es que se esperan "intervalos nubosos aumentando a nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles que se extenderán de noroeste a sureste".

La cota de nieve bajará desde los 2000 - 1800 metros hasta los 1600 - 1300 metros, además de Brumas y nieblas durante la primera mitad del día en zonas de meseta que podrán dejar cencellada. No faltarán las heladas débiles o localmente moderadas. con viento flojo variable tendiendo a suroeste y oeste y aumentando de intensidad.

Las temperaturas mínimas sin cambios, o en ligero ascenso en el noroeste, y máximas en descenso en áreas de montaña y sin cambios en la meseta. Las mínimas y máximas serán las siguientes: