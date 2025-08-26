Piden a los turistas que vuelvan al Lago de Sanabria, que está "intacto" tras el incendio

El municipio zamorano de Galende, en el que se ubica el Lago de Sanabria, ha hecho un llamamiento a los turistas para que regresen a la zona porque, aunque el incendio forestal de Porto ha asolado el parque natural en el que se ubica, el lago está "intacto" y tampoco se ha quemado su entorno más cercano.

El alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos, ha difundido este martes 26 de agosto un vídeo a través de las redes sociales del área de turismo del Ayuntamiento, en el que ha asegurado que, aunque hay "un poco de humo, el lago permanece intacto" y sigue siendo "el mismo, un paraje natural, una maravilla".

Martos ha admitido que el incendio declarado el pasado 14 de agosto en Porto, y que según las últimas estimaciones a partir de las imágenes por satélite del pasado fin de semana ha quemado ya unas 20.700 hectáreas, ha supuesto "un palo muy gordo" y un "golpe en toda la línea de flotación" del turismo en la comarca zamorana de Sanabria.

Las pérdidas económicas, aunque no están cuantificadas, van a ser "muy altas", ya que en agosto suele estar todo lleno y ahora se ha quedado entre un 20 y un 30 % de la ocupación.

Por ello, en un vídeo en el que de fondo se puede ver la vegetación y el Lago de Sanabria, ha pedido no hacer caso de las imágenes que muestren todo lo quemado y tener en cuenta que el entorno del lago no se ha quemado, ya que se mantiene la vegetación alrededor del que es el lago más grande de España.

"El lago está espectacular, está intacto", ha afirmado Martos, para sostener que pese al fuego es "un sitio para recuperarse, para estar tranquilo" y el turismo puede regresar a Sanabria "a disfrutar lo que queda de verano y a echarnos una mano en esta situación que tenemos ahora, que puede ser un poco complicada", ha concluido.