El PP planta cara al "tarifazo" de las basuras de Sánchez

El PP se moviliza para hacer frente al incremento del coste del recibo de la tasa de basuras en los municipios. Una medida que es consecuencia de la Ley Estatal de Residuos aprobada por el Gobierno de Sánchez, y no impuesta por Europa como se está diciendo, según los populares.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Ricardo Gavilanes, ha anunciado que su grupo presentará una proposición no de ley para frenar el incremento del coste del recibo que el Ejecutivo socialista ha impuesto a los ayuntamientos la obligación de repercutir el 100% del coste del tratamiento de residuos urbanos en la tasa de basuras.

"Se está rompiendo con la autonomía local reconocida en la Constitución, además de eliminar la posibilidad de aplicar bonificaciones sociales o tarifas propias para familias, negocios o colectivos vulnerables", advierte Gavilanes, quien insiste en que la Comisión Europea ha señalado que los Estados miembros pueden elegir el modelo de financiación sin obligar a la repercusión íntegra en los recibos.

Con esta iniciativa parlamentaria, el PP pide que se elimine la obligatoriedad de la tasa impuesta por la Ley 7/2022 pero también que se reforme la ley para devolver autonomía municipal y no se utilice a los ayuntamientos como “recaudadores forzosos de nuevas cargas fiscales”.

Igualmente, reclama frenar la "subida sistemática" de impuestos del Gobierno central, que ya suma más de 60 incrementos tributarios, frente a las 34 bajadas aprobadas en Castilla y León en esta legislatura.

“Defendemos que las familias no paguen más y que los servicios esenciales no se conviertan en otra herramienta recaudatoria del Gobierno de Sánchez”, decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, quien compara el modelo de imponer, subir impuestos y recentralizar decisiones del PSOE por uno de libertad, autonomía municipal y protección a la economía de los ciudadanos que defiende el Partido Popular.

Apoyo al medio rural

Por otro lado, cabe señalar que además de esta PNL sobre el tarifazo de basuras, el PP llevará al pleno por el método de lectura única la prórroga hasta 2027 de la bonificación del 95% de las tasas veterinarias.

"Queremos aliviar los costes que soportan los ganaderos, que tanto están sufriendo y continuar una política que ya ha demostrado resultados”, afirma Gavilanes, que destaca la importancia de esta iniciativa que pretende también la exención total de tasas de caza y pesca, cuyo impulso “ha duplicado el número de licencias y dinamiza la actividad en el mundo rural”; así como la exención de tasas por certificados de profesionalidad, para facilitar empleabilidad, acreditación y acceso a formación.

“Nuestra política fiscal no es un eslogan, son hechos: menos carga, más actividad y más empleo”, finaliza el portavoz popular.