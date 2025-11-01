La Policía Nacional detiene a un joven por un delito de lesiones en Valladolid

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven en Valladolid el pasado día 29 de octubre como presunto autor de un delito de lesiones. Los hechos ocurrieron el 18 de octubre cuando la víctima, un joven menor de edad, se encontraba acompañado de una chica también menor, en el Paseo Don Juan de Austria de la capital sobre las 20:00 horas.

En ese momento se les acercó el agresor, a quien conocía la víctima de una conversación que habían mantenido semanas atrás, en las que el joven había referido varios insultos hacia la madre de la víctima. Al ser reprochado por esos insultos se inició una discusión, en la que el joven propinó un puñetazo en el rostro a la víctima y se dio a la fuga, ocasionando un corte sangrante en la ceja.

La víctima tuvo que ser asistida de ese corte en la ceja en el Hospital Universitario Río Hortega, requiriendo varios puntos de sutura y posteriormente presentó la denuncia de lo ocurrido en la Oficina de Denuncias de la Comisaría de Distrito de Valladolid Delicias.

Cuando los investigadores de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de lo ocurrido, iniciaron una investigación tendente a identificar y detener al responsable de la agresión.

Dicha investigación dio como resultado la identidad del joven presunto agresor, que resultó ser un conocido de los agentes de Policía Nacional por estar vinculado a grupos juveniles violentos de Valladolid y haber sido detenido en lo que va de año en ocho ocasiones, si bien la agresión que dio pie a esta investigación nada tiene que ver con esos hechos.

El joven ha sido detenido el pasado día 29 de octubre por agentes de Policía Nacional como presunto autor de un delito de lesiones. Al detenido se le ha tomado declaración en dependencias policiales y el atestado ha sido remitido a la autoridad judicial, quedando el joven en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.