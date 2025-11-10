Pollán agradece al general Calero Perea su labor y le desea suerte en su nuevo destino

El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha recibido esta mañana en su despacho al jefe de la IV Subinspección del Ejército (SUIGE) y comandante militar de Valladolid y Palencia, el general Francisco Javier Calero Perea, que se despide de esta responsabilidad pasa asumir el mando de la Brigada Aragón I con sede en Zaragoza.

Un encuentro en el que Pollán ha agradecido a Calero Perea su labor al frente de la IV Suige en la que, pese a su corto espacio de tiempo -tomó posesión el pasado 10 de julio- ha mostrado su compromiso con la sociedad civil y las instituciones, además de desearle suerte en su nuevo cometido.

La Cuarta Subinspección en su área (Galicia, Asturias, Castilla y León, País Vasco y Cantabria) bajo el Mando y dirección de su General Jefe, tiene como cometidos fundamentales coordinar, inspeccionar y controlar las actividades asignadas en materia de: Seguridad de Instalaciones, Infraestructuras, Propiedades y medio ambiente, calidad de vida en guarnición., Prevención de riesgos laborables, Régimen Interior. Gestión, asignación y control de los de las Bases, Acuartelamientos, Establecimientos, Unidades, Centros y Organismos.

Anteriormente, como coronel, fue jefe del Regimiento de Caballería "España" Nº 11.