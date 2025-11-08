Pollán anima a la sociedad a "rescatar del olvido" las gestas y figuras que conforman el legado de España

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha participado este sábado en la apertura de la jornada Hispanidad León 2025, organizada por la Asociación Cultural Héroes de Cavite León bajo el título ‘Vida de un soldado en el Tercio’.

Durante su intervención, el también presidente de la Fundación de Castilla y León ponía en valor el papel de las asociaciones culturales en la preservación y divulgación de la historia común y llamaba a la sociedad a "rescatar del olvido" las gestas y figuras que conforman el legado de España.

“Mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas, en lugares pequeños, puede lograr enormes resultados. Esa grandeza de lo modesto es la que hoy celebramos con la Asociación Héroes de Cavite”, decía el dirigente de Vox, mientras ponía como ejemplo cuando un grupo de ciudadanos contribuyó hace unos años a recuperar la memoria del Blas de Lezo. “ El entusiasmo popular -decía- fue tal que empujó a muchas administraciones a sumarse, erigiendo estatuas y reconociendo su legado”.

El presidente destacaba que la labor de asociaciones culturales como Héroes de Cavite resulta esencial para mantener viva la memoria de España, sus gestas y sus héroes.

“Quién sabe si, al calor de jornadas como esta, asociaciones como Héroes de Cavite repiten la hazaña reivindicativa, para alegría de cuantos amamos España, su historia y sus cantares. De vuestro entusiasmo y tesón dependerá haceros oír”, finalizaba.