Pollán: "Si la Junta tuviera que negociar con sindicatos y patronal ya tendríamos presupuestos en Castilla y León"

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán,

espera que el nuevo régimen de incompatibilidades de los procuradores pueda ser aprobado al inicio del nuevo periodo de sesiones.

El presidente del Legislativo autonómico recuerda que el pasado mes de mayo presentó en la Mesa de Portavoces de las Cortes una propuesta de régimen de incompatibilidades para que los distintos grupos parlamentarios pudieran presentar propuestas y aportaciones, y que ahora se está a la espera de que los servicios jurídicos de la Cámara resuelvan las alegaciones y las propuestas, con el fin de elaborar una propuesta definitiva en la que se pueda incluir las distintas aportaciones.

Por otro lado, Pollán ha hecho hoy balance de la actividad del periodo de sesiones de enero a junio, destacando que la normalidad ha sido la nota destacada, “con debates más tranquilos que periodos de sesiones anteriores”. No obstante, asegura que la principal anomalía que se ha producido ha sido la no presentación por parte de las Junta de los Presupuestos Regionales, algo que en su opinión dificulta notablemente la acción de gobierno, a la vez que advirtió que se esta situación se podría prolongar en 2026 debido a las elecciones autonómicas previstas para el mes de marzo.

Pollán apunta que a pesar de que el anteproyecto se presentó en todas las provincias a “bombo y platillo” y que las Cortes aprobaron el techo de gasto, la Junta continúa sin presentar el presupuesto en las Cortes.

Y argumenta que mientras desde la Junta se habla de falta de diálogo con el resto de grupos parlamentarios, desde la oposición se han realizado propuestas que no han prosperado.

“Todos vimos la imagen del presidente Mañueco en el Parlamento haciendo una bola de papel con las propuestas planteadas a los presupuestos por parte de Vox”, afirma, en declaraciones recogidas por Ical.

Además, Pollán critica a la Junta que reproche al Gobierno la falta de unos presupuestos cuando aquí la situación es la misma. "Probablemente si con quien tuviera que negociar los presupuestos, fueran los sindicatos y las asociaciones empresariales, ya tendríamos presupuestos", señala.

Con ellos parece que se entiende muy bien, todo lo contrario de lo que ocurre con los representantes de los ciudadanos”, aseguro. Además, recordó que los únicos presupuestos de la Comunidad en los últimos seis años fueron los aprobados en los dos años en los que Vox formó parte del Gobierno Autonómico y apuntó que Valencia y Murcia estaban en la misma situación de ruptura de gobiernos y ahora tienen presupuestos aprobados.

También advierte de que el "impago" de la Junta al Parlamento autonómico, que ya acumula 11,5 millones de euros correspondientes al segundo y tercer trimestre del año, está llegando a punto en el que puede afectar al normal funcionamiento de la institución.

Vox

Por ultimo, sobre su posible candidatura a la presidencia de la Junta por Vox en los próximos comicios autonómicos, indica que su partido nunca tiene candidatos previstos hasta que no se convocan los procesos electorales y “aquí no va a ser diferente”.

“El partido ahora solo está ocupado en trabajar desde la oposición para mejorar la vida de los ciudadanos y no es un tema que nos preocupe”, sentencia