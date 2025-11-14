Ponferrada activa el nivel 1 de emergencia ante la posibilidad de que en pocas horas no haya agua potable

El alcalde de la localidad leonesa de Ponferrada, Marco Morala, activa el nivel 1 de emergencia de Protección Civil, ante la previsión de la pérdida de calidad del agua de distribución domiciliaria, que podría ser no potable en un plazo de entre tres y cinco horas.

La situación es consecuencia del derrumbe en la zona de Peñalba de Santiago, tras las intensas lluvias y los incendios de este verano, que ha generado por la llegada masiva de barro y piedras a la estación potabilizadora.

Morala ha convocado al Comité de Coordinación de Emergencias Municipal para tomar medidas, y advierte que este episodio ha provocado un incremento súbito de la turbidez del agua que, según la información facilitada por la empresa concesionaria del servicio, que podría derivar en la falta inmediata de agua potable.

“Ante esta posibilidad, el consistorio solicita a la población un uso responsable del agua e informa que instalará puntos de abastecimiento de los que se dará cuenta a través de la web municipal de las redes sociales y de los medios de comunicación", indicó.