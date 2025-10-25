Ponferrada, un destino turístico "sólido y atractivo" que sigue al alza

La localidad leonesa de Ponferrada, capital de El Bierzo, vive un gran momento turístico y cada vez recibe más visitantes.

Y es que entre enero y septiembre la llegada de turistas ha aumentado un dos por ciento hasta alcanzar los 103.867, según los datos ofrecidos por el Sistema de Inteligencia Turística (SIT) de la Secretaría de Estado de Turismo, gestionado a través de Segittur, y de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Son unos datos muy positivos ya que en agosto hubo un descenso de visitantes debido a los incendios forestales", destacan desde el Consistorio que preside Marco Morala.

Además, la estancia media de los viajeros pasó de 1,35 noches en 2024 a 1,46 noches en 2025, lo que representa un incremento del 8,1 por ciento. Este dato, señala, confirma la tendencia hacia un turismo de calidad, con visitantes que prolongan su estancia en el municipio.

El crecimiento fue aún más notable en el ámbito de las pernoctaciones, que ascendieron a 152.179, lo que supone un aumento del 11 por ciento respecto a 2024.

"Estas cifras confirman que los visitantes no sólo siguen eligiendo Ponferrada, sino que además, al prolongar su estancia, aumentan el impacto económico en la economía local", apuntan desde el Ayuntamiento.

El mes de septiembre fue el mejor del año en número de viajeros, con 15.590 visitantes, mientras que agosto encabezó el número de pernoctaciones, con 23.429.

Por su parte, abril registró un comportamiento excepcional. Este mes fue el que más creció respecto al año anterior, con 13.301 visitantes (casi 2.434 más que en 2024) y 3.160 pernoctaciones adicionales, acercándose a los meses de mayor afluencia.

Durante el primer cuatrimestre, el turismo mostró una dinámica especialmente positiva, con crecimientos mensuales de hasta el 23 por ciento (en marzo y abril).

La primavera mantuvo un nivel sólido y mayo registró un leve ajuste en el número de visitantes (13.460 frente a 15.299 en 2024), una moderación temporal tras el incremento de los meses previos. La suma global de la temporada (marzo, abril, mayo y junio) refleja un resultado positivo que confirma el avance sostenido de la actividad turística.

Los meses de junio y julio mantuvieron números similares a los de 2024, consolidando la estabilidad de la tendencia. En el caso de agosto, los incendios forestales que afectaron a El Bierzo tuvieron un conocido impacto temporal, provocando cancelaciones y cambios de planes entre potenciales visitantes. Aun así, se logró mantener cifras no tan alejadas de las del 2024 (14.542 en 2025 frente a 15.914 en 2024), encabezando el número de pernoctaciones y aumentando respecto al año pasado, lo que permite suponer que, sin estos factores excepcionales, el crecimiento habría sido aún más notable.

En conjunto, el informe revela que la evolución mensual confirma la estabilidad y crecimiento del turismo en Ponferrada, incluso en un contexto de factores externos adversos, lo que, según el Consistorio, consolida la imagen de la ciudad como un destino sólido, atractivo y con un potencial de crecimiento sostenido.