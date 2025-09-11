El portavoz de Podemos, entre los identificados por la Policía por intentar saltar al recorrido de LaVuelta en Valladolid

El secretario de Organización de Podemos, el procurador Pablo Fernández, es uno de los quince identificados por la Policía Nacional ataviados con banderas palestinas y las típicas tufiyas por intentar irrumpir en la calzada en el paseo Zorrilla, frente al centro comercial El Corte Inglés, durante el transcurso de la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España por las calles de Valladolid.

Todos ellos fueron interceptados por agentes de Policía Municipal y Policía Nacional. Han sido identificados y propuestos para sanción

La carrera estuvo condicionada por la presencia de numerosos grupos propalestina, que protestaban por la participación del equipo Israel Premier Tech en esta competición ciclista y para denunciar el “genocidio” de Israel en Gaza.

Solo ha habido que lamentar un incidente que se ha solucionado rápido cuando dos manifestantes saltaban al recorrido en la subida que une la Plaza de la Antigua con la Plaza de la Universidad, pero eran detenidos con prontitud por agentes de la Policía Nacional.

Además, el incidente no ha interferido en el transcurso de la prueba, ya que en ese momento no circulaba ningún corredor ni vehículo por la zona.

Orgullo

“Me siento muy orgulloso de ser denunciado por defender al pueblo palestino del genocida estado de Israel. Me la paso por el arco del triunfo”, afirmó el político ‘morado’ en declaraciones recogidas por Ical tras identificado por la Policía Nacional y después de haber llamado ayer miércoles a la ciudadanía a boicotear la carrera en Valladolid

Un hecho que le ha costado de momento la denuncia del Grupo de Vox en las Cortes de Castilla y León por la comisión de un presunto delito de odio, tipificado en el artículo 510 del Código Penal.