Las «Posadas Reales», ejemplo de excelencia turística en Castilla y León

La Junta ha puesto el foco en las «Posadas Reales» como ejemplo de la excelencia turística en Castilla y León y ha animado a la incorporación de nuevos establecimientos a esta marca turística regional. Y ha sido en una jornada celebrada en Vigo de Sanabria (Zamora), que ha contado con la presencia de la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho y que ha contado con diferentes presentaciones institucionales a cargo de empresarios de la marca que han explicado los beneficios de pertenecer a este distintivo autonómico.

Sancho ha recalcado la importancia de este tipo de acciones promocionales de la oferta turística, que sirven para dar visibilidad a determinadas zonas de la comunidad y que estas ‘Posadas Reales’ ejercen como importantes motores de desarrollo económico y social de los pueblos y puntos de atracción turísticas del entorno rural».

La viceconsejera ha explicado que uno de los objetivos principales del Gobierno regional es que la marca «siga creciendo» como referencia de hospitalidad, de calidad en el servicio, de cuidado del patrimonio, de respeto por la naturaleza y el entorno. Un reflejo de lo que es Castilla y León, una comunidad abierta a los turistas que muestra mediante sus establecimientos, sus recursos y sus servicios, la singularidad de su idiosincrasia, la amabilidad en la acogida de sus gentes y la grandeza de su territorio».

Actualmente el club de Posadas Reales se encuentra formado por 32 establecimientos y para seguir creciendo y ampliando el catálogo se trabaja en una mayor especialización para ofrecer propuestas novedosas y destacar, de esta manera, en el mercado de forma más competitiva. Uno de los retos es el ámbito de la enogastronomía, y para ello se participará en distintas jornadas y eventos.