Presidencia incrementa un 105% las ayudas a las mancomunidades y alcanza los 40,4 millones de euros durante esta legislatura

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, señaló hoy que las ayudas del Gobierno Autonómico a las mancomunidades y entidades locales asociativas se han incrementado un 105 por ciento desde 2022 hasta alcanzar los 40,4 millones de euros, una muestra del “compromiso decidido” de la Junta de Castilla y León con el refuerzo de las entidades locales y la “igualdad de oportunidades en todo el territorio” para “garantizar servicios esenciales a los vecinos del medio rural”.

González Gago recordó, en declaraciones recogidas por Ical en la sede de la Mancomunidad de Vitigudino, provincia de Salamanca, que las mancomunidades de municipios, reguladas en la Ley de Bases de Régimen Local, son “formulas asociativas voluntarias de los municipios para la debida prestación de sus servicios locales” y recalcó que “son especialmente importantes para los pequeños municipios y localidades con el fin de poder disponer de buenas infraestructuras y unos servicios públicos de calidad, que por sí solos no podrían tener por falta de capacidad económica y de gestión”.

Durante la legislatura 2022-2025, la Junta de Castilla y León ha pasado de los 5,7 millones de euros de 2022 a los 11,7 millones de euros en ayudas convocados en 2025, de las que se han podido beneficiar las 240 mancomunidades y 34 comunidades de villa y tierra existentes en la Comunidad. Una cifra que, según subrayó el consejero, “confirma el refuerzo del Gobierno autonómico al papel que desempeñan en la prestación de servicios públicos esenciales en el medio rural”, informa Ical.

Gracias a este “apoyo decidido” de la Junta de Castilla y León, prosiguió González Gago, las mancomunidades han podido realizar esta legislatura 350 proyectos de inversión. Entre ellos, según sus cifras, la adquisición de 86 camiones de recogida de residuos y de 42 vehículos de servicios, además de 35 proyectos de mejora de inmuebles, y la compra de más de 12.000 contenedores.

El consejero mantuvo, en declaraciones a los medios de comunicación, que estas fórmulas de cooperación municipal son “claves” para los pequeños ayuntamientos. “Las mancomunidades representan una garantía para que los vecinos del medio rural cuenten con servicios públicos de calidad, gestionados con eficiencia. Nuestro compromiso ha sido fortalecer su capacidad y asegurar que dispongan de los recursos necesarios para mejorar la vida diaria de quienes residen en nuestros pueblos”, reflexionó.

Comarca de Vitigudino

La Consejería de la Presidencia quiso reafirmar su apoyo a las mancomunidades de municipios de Castilla y León con motivo de la presentación del nuevo camión de recogida de residuos sólidos urbanos adquirido por la Mancomunidad de Vitigudino, en la provincia de Salamanca. En el acto de puesta en funcionamiento, González Gago estuvo acompañado por el presidente de la mancomunidad y alcalde de Peralejos de Abajo, Alfonso Castilla, y los alcaldes y concejales de los municipios asociados, además del delegado territorial de Salamanca, Eloy Ruiz.

Desde 2022, la Mancomunidad de Vitigudino ha recibido casi 230.000 euros de la Consejería de la Presidencia, ayudas que han permitido financiar tanto el camión de recogida de residuos presentado hoy, como la adquisición de contenedores y una biotrituradora para restos de poda. El consejero añadió que “estas inversiones permiten modernizar los servicios municipales y asegurar que nuestros vecinos dispongan de recursos públicos esenciales, independientemente del tamaño del municipio en el que vivan”.

En concreto, el camión de recogida de residuos sólidos urbanos presentado hoy está financiado con más de 174.000 euros por parte de la Consejería de la Presidencia, un 75 por ciento del importe, mientras que la mancomunidad aporta 58.000 euros de fondos propios, completando así una inversión total de 232.000 euros. De esta forma, el servicio de recogida de residuos se verá mejorado para esta mancomunidad de 19 municipios, en la que residen unos 2.500 vecinos. El consejero concluyó señalando que “solo con unas entidades locales con servicios municipales modernos y eficaces, y bien financiados, es posible garantizar una Castilla y León cohesionada, sostenible y con servicios de calidad para todos los ciudadanos, vivan donde vivan”.

Por su parte, el presidente de la mancomunidad y alcalde de Peralejos de Abajo, Alfonso Castilla, quiso agradecer el apoyo de la Junta y mandó un mensaje al Gobierno. “Me gustaría aprovechar la ocasión para hacer una comparación, que muchas veces son odiosas. Gracias a esta ayuda de la Junta se evita que este coste repercuta a nuestros contribuyentes. Esto contrasta con lo que estamos viviendo ahora mismo con el ‘tasazo ‘a nivel nacional que nos ha impuesto el Gobierno de España. Muchas veces conviene de contextos para que la gente sepa de qué estamos hablando. Unos ayudan y otros no ayudan tanto”, zanjó.