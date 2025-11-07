Presupuesto récord de la Diputación de Zamora que supera los 103 millones

La Diputación de Zamora gestionará durante 2026 un presupuesto de casi 103,8 millones de euros, lo que lo convierte en “el mayor de la historia” de la Institución provincial, con 8,7 millones de euros más respecto al de este año.

“Un presupuesto en una institución saneada, sin deuda, con estabilidad presupuestaria y que tiene garantizada la solvencia para los próximos años, para seguir haciendo todo aquello para lo que se ha creado una diputación, que es prestar servicios y ayudar al mundo rural de nuestra provincia, en definitiva, a ser una institución útil”, señaló el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

“El documento más importante de toda institución es el presupuesto del siguiente ejercicio. Es el mayor presupuesto de la historia de la Diputación, consensuado con la mayoría social de la provincia, fruto de cientos de reuniones mantenidas con ayuntamientos, entidades del mundo de la cultura, servicios sociales, deporte y recogiendo aportaciones que nos han podido hacer los grupos políticos”, enumeró.

Javier Faúndez hizo estas declaraciones en el Salón de Plenos de la Diputación de Zamora, durante la presentación de las cuentas para el ejercicio de 2026. Posteriormente, acudió al recinto ferial de Ifeza, donde presentó el documento al Consejo de Alcaldes.

“Es un presupuesto inversor. El año pasado, incluía 17 millones de euros en inversiones, es decir, no llegaba al 20 por ciento, y este año recoge más de 26 millones de euros de inversiones, es decir, subimos a más del 25 por ciento en ese capítulo”, destacó.

En este sentido, puntualizó que, si se cuentan las aportaciones de la Junta de Castilla y León, en las que una parte del montante la aporta la Administración autonómica y la otra, la Diputación, “nos vamos a un 30 por ciento” de inversión total. “Es decir, es un presupuesto que multiplica los recursos”, recalcó.

Asimismo, Faúndez Domínguez incidió en que se reducen las aportaciones de los ayuntamientos en, prácticamente, “todas” las líneas de ayudas. “Hay subvenciones del cien por cien pero ninguna subvención va a estar por debajo del 90 por ciento, con lo que vamos a hacer más fácil a los ayuntamientos acceder a las ayudas”, subrayó.

Igualmente, hizo hincapié en que el Presupuesto para 2026 “genera empleo” y recordó que la Institución provincial cuenta con 429 funcionarios, 50 bomberos en el Consorcio y que, en total, computando los contratos de Conservación, Ayuda a Domicilio y el Centro de Tratamiento de Residuos, “este presupuesto atiende a 1.798 personas”. “En definitiva, es un presupuesto volcado con la provincia, con todos los sectores y que pone las diputaciones en valor y en sentido”, aseguró.

Áreas

La mayor partida del Presupuesto se destinará al área de Personal, con casi 25,9 millones de euros, seguida por la de Política Social, con más de 14,8 millones, de los que casi 9,7 se destinarán a la Ayuda a Domicilio, y de Desarrollo Económico, con cerca de 9,6 millones.

El área de Obras contará con cerca de 14,8 millones de euros, de los que 1,1 se destiarán al Parque Profesional de Bomberos de Sanabria; 1,8 millones, a la convocatoria de parques e instalaciones culturales y deportivas; 520.000, a la convocatoria de reforma de consultorios médicos; 796.000, al fondo de cohesión territorial; 300.000, a las rehabilitación de viviendas para alquiler en régimen privado; 300.000, al acondicionamiento del parque de maquinaria y 265.000, a la Oficina de Turismo.

En ese apartado, el programa DipnamiZa se llevará cerca de 2,2 millones y se aportará un millón de euros en ayudas a microempresas y algo más de un millón a ayudas para la reparación de caminos rurales a mancomunidades y a ayuntamientos no mancomunados. Los grupos de Acción Local contarán con 204.000 euros y se invertirán 334.000 en el Polígono Puerta del Noroeste; un millón, en el Plan de la Raya y 20.000 euros, en el Plan Tierra de Campos.

La partida para carreteras superará los 8,2 millones de euros, que incluyen 2,5 millones para el contrato de mantenimiento; un millón, para el mantenimiento de firmes; 800.000, para el plan de carreteras; 800.000, para el puente de Fresno de la Polvorosa y casi 600.000 euros, para el de Manganeses. El Plan Piloto de Instalación de Radares Pedagógicos contará con medio millón y el acondicionamiento y refuerzo de caminos rurales asfaltados, con dos millones.

El área de Medio Ambiente tendrá asignados casi 7,9 millones de euros, que contemplan el Programa de Depuración de Aguas Residuales (1,5 millones de euros), convocatoria de redes de abastecimiento (dos millones), convenio de obras de emergencia de abastecimiento en poblaciones (1,2 millones), ETAP de Benavente y Los Valles (250.000 euros), suministro de biotrituradoras a mancomunidades (530.000), plan de eficiencia de gestión del agua (400.000), limpieza de cauces en tramos urbanos (50.000 euros), elaboración de guías y planes de prevención de incendios (208.000); mochilas, batefuegos, mangueras y lanzas para incendios forestales (363.089), bocas de riego contra incendios (296.000) y limpieza de charlas para la lucha contra incendios, ganadería y fauna (250.000), entre otras partidas.

Al apartado de Protección Civil se le asignarán más de 5,8 millones de euros, de los que casi 3,5 van al Consorcio Provincial de Bomberos y 1,3, a la adquisición de vehiculos de Bomberos para el Parque de Sanabria.

El área de Cultura dispondrá de más de 5,5 millones de euros, que incluirán más de 1,5 millones para consorcios y entes pertenecientes a la Diputación y 417.000 euros para fomento de la cultura popular. También abarcan los convenios suscritos con los obispado de Zamora y de Astorga (León) para la restauración de templos, con 260.000 y 135.000 euros, respectivamente.

Además, contempla sendos convenios, por importe de 154.000 y 80.000 euros para actuar sobre bienes muebles de ambas diócesis; 125.000 euros para la restauración de la iglesia de Molacillos; 300.000, para obras en colegios y 200.000, para mantenimiento de los centros escolares; 312.000, para la convocatoria de actuaciones culturales y 160.000, para subvencionar asociaciones culturales.

El apartado de Patrimonio contará con casi 4,3 millones de euros, que incluirán las partidas destinadas al tejado del Palacio Provincial (200.000 euros), puertas y suelos del Colegio Universitario (200.000), nuevos accesos y vestuarios en la Residencia de Toro (150.000), refuerzo de las cristaleras del Teatro Ramos Carrión (100.000 euros) y, para la asistencia a municipios y arquitectura, cerca de 700.000 euros.

Al área de Agricultura y Ganadería se destinarán 3,4 millones; al Parque de Maquinaria, casi 2,5 millones de euros y a Deportes, cerca de 2,2 millones de euros. El apartado de Turismo tendrá más de 2,3 millones de euros, que gestionará el Patronato de Turismo; el recinto ferial de Ifeza, casi 533.000 euros; el área de Emprendimiento, casi 770.000; Juventud y Emigración, 580.000 euros.