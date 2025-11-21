Los presupuestos más inversores para los pueblos zamoranos

Buenas noticias para quienes vive y trabajan enel medio rural de la provincia de Zamora. Y es que la Diputación ha dado luz verde este viernes a los presupuestos del próximo año, que superan los 103 millones de euros, los más altos de la historia de la institución provincialserá el mayor de toda la historia de la Institución provincial, 15 millones más que el del ejercicio actual.

Las cuentashan salido adelante gracias a los trece votos del PP y uno de Zamora Sí además de otro de los tres de IU, que por equivocación respaldó el presupuesto, mientras que los siete diputados del PSOE se abstuvieron y dos de IU votaron en contra.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha destacado la gran capacidad inversora del presupuesto y el objetivo de dar respuesta a las necesidades de los municipios de la provincia transmitidas por alcaldes y colectivos sociales.

Las cuentas del próximo año contemplan más de 26 millones de euros en inversiones, 9,5 millones destinados a desarrollo económico y emprendimiento, 14 millones a obras y carreteras y 7,8 millones a Medio Ambiente, con especial atención a la prevención de incendios, la depuración y el abastecimiento de agua.

Infraestructuras y servicios que generan empleo y favorecen el asentamiento de población.

Unas cuentas que, según Faúndez, mrán las carreteras y caminos municipales asfaltados; apuestan por la rehabilitación de viviendas, ayudas al alquiler y vivienda para jóvenes; servirán para el mantenimiento de colegios, instalaciones deportivas y culturales, y consultorios médicos; y reafirman el compromiso con la prevención de incendios.

También incluye inversiones en depuración y abastecimiento de aguas, ayuda a domicilio o para conciliar, sin olvidar la lucha contra la exclusión financiera en el medio rural.

Igualmente, Faúndez destaca que incluye ayudas a la natalidad y apoyo a familias, así com o para la recuperación y mantenimiento del patrimonio con los Obispados de Zamora y Astorga, y para apoyar a asociaciones culturales y clubes deportivos.