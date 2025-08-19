A prisión dos participantes de la 'rave' ilegal de Salamanca por un robo con violencia

Dos jóvenes que participaban en la 'rave' ilegal del pantano de Santa Teresa en Salamanca han ingresado en prisión como supuestos responsables de un robo con violencia en un parque del municipio salmantino de Béjar.

El suceso ocurrió el 14 de agosto, cuando los hombres, con la cara cubierta con pañuelos para evitar ser identificados, al parecer abordaron a la víctima, una mujer de avanzada edad, y le arrebataron el bolso de un fuerte tirón, al tiempo que la empujaban, consiguiendo su objetivo pese a la resistencia activa de la señora.

Los jóvenes huyeron a la carrera por las calles de Béjar, hasta que fueron localizados y detenidos por los agentes gracias a la colaboración de ciudadanos testigos de los hechos, que les iban indicando el lugar por donde huían, según ha informado hoy la Policía en una nota de prensa.

Ambos eran ciudadanos extranjeros de paso en la localidad, que se habían desplazado a la provincia de Salamanca para participar en la fiesta 'rave' del pantano de Santa Teresa, donde durante varios días llegaron a juntarse unas 2.000 personas sin autorización.

Tras la detención, se recuperó el bolso sustraído con todas sus pertenencias, que fueron entregadas a su propietaria, mientras que los hombres pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Béjar, que decretó el ingreso en prisión de ambos.