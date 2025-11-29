A prisión un hombre por exhibicionismo ante menores en un centro comercial de León

La Policía Nacional ha detenido en Ponferrada (León) a un hombre de 41 años, que ya se encuentra en prisión, como autor de un delito de exhibicionismo, cometido frente a unos menores en el centro comercial La Rosaleda, según informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

La investigación policial se inició tras la denuncia presentada por una madre, que aseguró que el detenido había llamado expresamentela atención de su hijo en el interior de los aseos del centro comercial para mostrarle sus genitales, un relato que coincidía con otros testimonios de menores recabados a continuación.

Los niños relataron que el hombre les hizo gestos para que lo siguieran, por lo que la Policía considera que los hechos denunciados tienen un componente de conducta reiterada.

Finalmente, el hombre fue detenido y, tras concluir las diligencias policiales, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Ponferrada, que decretó su ingreso en prisión.

La Policía Nacional subraya la importancia de la colaboración ciudadana para actuar de forma rápida ante conductas que puedan comprometer la seguridad de los menores y reafirma su compromiso de proteger a los colectivos más vulnerables y garantizar espacios públicos seguros