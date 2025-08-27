Prisión provisional y sin fianza para el hombre de 75 años detenido por el incendio de Molinaseca (León)

El Juzgado de Instrucción número tres de la localidad leonesa de Ponferrada, en funciones de guardia, acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 75 años detenido el lunes como presunto autor del incendio forestal declarado el 24 de agosto en el término municipal de Molinaseca, en la comarca del Bierzo.

El hombre está siendo investigado por un delito de incendio forestal por imprudencia, ya que todo apunta a que el fuego podría tener su origen en una hoguera efectuada por del detenido para cocinar.

El fuego comenzó sobre las 16 horas del domingo 24 de agosto y alcanzó el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) menos de una hora después debido a la existencia de situaciones que podrían comportar grave riesgo para la población y bienes de naturaleza no forestal, lo que obligó a desalojar las localidades de Molinaseca y Lombillo de los Barrios.

En la tarde de este martes 26 de agosto, la Junta de Castilla y León lo rebajó a nivel cero y en estos momentos, cuando ya se da por controlado, están desplazados el lugar un agente medioambiental, dos cuadrillas terrestres y una helitransportada, una autobomba y una dotación perteneciente a otra administración.