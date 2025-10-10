Proteger y cuidar de los demás tiene recompensa

En el acto oficial celebrado con motivo del día del patrón de la Policía Nacional, la Comisaría Provincial de Gerona, en la región de Cataluña, ha hecho entrega de una placa de reconocimiento a José Manuel Fernández Carneiro, presidente y fundador de la Fundación Juntos por una Sonrisa, en agradecimiento por el apoyo, la colaboración y el aprecio mostrado hacia la Policía Nacional.

Este gesto simboliza el estrecho vínculo de respeto y gratitud mutua entre ambas instituciones, y pone en valor el compromiso de la Fundación con quienes, desde su vocación de servicio, trabajan cada día por proteger y cuidar a los demás.

Durante el acto, se destacó la importante labor solidaria que realiza la Fundación tanto en España como en otros países, así como su capacidad para unir sonrisas, valores y humanidad. El presidente agradeció el reconocimiento y lo compartió con todas las personas que forman parte de la Fundación.

“Es un honor recibir este reconocimiento de una institución a la que admiramos profundamente. Gracias por protegernos y por estar cerca también de las causas más humanas”, expresó José Manuel.

La Fundación Juntos por una Sonrisa reafirma con este gesto su compromiso de seguir colaborando activamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con quienes comparte principios de solidaridad, cercanía y servicio a la sociedad.