Proyecto para mejorar la plataforma y firme de la carretera VA-800 entre Valladolid y Salamanca

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha participado hoy junto al director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Félix Puerta, y al alcalde de Torrecilla de la Orden, Pedro Paredes, en la presentación del proyecto de mejora de plataforma y firme de la carretera VA-800 entre Castrejón de Trabancos y el límite con Salamanca.

La Junta de Castilla y León avanza en la modernización de la red autonómica de carreteras con la presentación en Torrecilla de la Orden, Valladolid, del proyecto de mejora de plataforma y firme de la carretera VA-800 entre Castrejón de Trabancos y el límite con Salamanca, una actuación clave para reforzar la seguridad vial, la comodidad de circulación y la conexión territorial en el suroeste de la provincia de Valladolid.

La actuación, con un presupuesto estimado de 5,1 millones de euros, supone un avance decisivo dentro de la política de la Junta de Castilla y León para mejorar la movilidad intermunicipal, reforzar la seguridad vial y garantizar que la red autonómica responda a las necesidades estratégicas del medio rural.

“Este proyecto no es una obra aislada: es una apuesta por el territorio. La VA-800 conecta pueblos, empresas, servicios públicos y vida diaria. Por eso damos un paso adelante para convertirla en una carretera más segura, más moderna y preparada para el futuro”, ha afirmado el director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta.

“La movilidad es cohesión territorial. Cuando hacemos una carretera más segura y cómoda no solo mejoramos el tráfico, estamos garantizando oportunidades, actividad económica y arraigo en el medio rural”, ha añadido Puerta.

La VA-800 es uno de los ejes vertebradores entre Valladolid y Salamanca en su tramo rural, especialmente para municipios como Torrecilla de la Orden, Castrejón de Trabancos, Nava del Rey y el entorno agrícola-ganadero del sureste provincial. La mejora de la vía permitirá reducir tiempos de desplazamiento, facilitar el transporte de mercancías y garantizar conexiones estables hacia servicios sanitarios, educativos y administrativos.

La Junta prevé aprobar a finales de diciembre para iniciar el proceso de contratación de obra a principios de 2026.

Infraestructura para fijar población y apoyar actividad económica

La carretera pasará de una calzada actual de apenas 5,8 metros a una sección de 7 metros pavimentados, con dos carriles de 3 metros, arcenes de 0,50 y nuevas bermas. Se trata de un salto cualitativo que permitirá un tráfico más fluido y reducirá maniobras de riesgo, especialmente para vehículos pesados y agrícolas, habituales en esta zona.