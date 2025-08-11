El PSOCyL urge a la Junta a reunirse con partidos y municipios para reconstruir las zonas afectadas por el fuego

Los partidos de la oposición critican la labor de la Junta con los incendios que se están registrando en los últimos días. Por un lado, el secretario regional del PSOE, Carlos Martínez, ha pedido al Gobierno de Mañueco que reúna “de manera inmediata” a los grupos políticos, municipios y juntas comarcales afectados por los incendios para comenzar la reconstrucción “desde el minuto 1” en las provincias de León, Palencia, Ávila y Zamora.

"Las importantísimas pérdidas que se están produciendo en viviendas, negocios y en el patrimonio natural tienen que ser compensadas de forma inmediata con planes consensuados con los territorios y en el arco parlamentario para poner en marcha recursos cuanto antes para la reconstrucción", señala.

Por ello, insta a la Junta a que reúna “con carácter de urgencia” a los grupos políticos y a los municipios para “poner soluciones”.

Así lo aseguraba este lunes en Soria, desde donde trasladaba su apoyo y solidaridad a los profesionales del servicio de extinción que están trabajando en los múltiples incendios que azotan a la Comunidad, así como a los vecinos de los municipios afectados.

Igualmente, llama a hacer una “reflexión” sobre las demandas y las legítimas reivindicaciones que los profesionales del operativo contra incendios llevan haciendo demasiado tiempo sin ser atendidas”.

“Se habla de precariedad en muchos de los casos en medios materiales, en medios humanos, y necesitamos darle una solución a todo esto”, apuntó antes de pedir que “recapaciten” quienes “desde dentro del Ejecutivo autonómico tildaron en su momento de despilfarro el mantenimiento con carácter anual y permanente de los servicios de extinción y prevención de incendios, para plantearlos únicamente en las periodos estivales, apuntaba.

Además, ponía el foco en “aquellos que todavía practican el negacionismo del cambio climático en contra de cualquier tesis de investigación” en un momento en el cual los incendios se suceden “en entornos naturales que hoy están soportando temperaturas superiores a los 40 grados cuando habitualmente no eran superiores a los 27-30 grados”. “Tenemos que aplicar medidas contra el cambio climático mucho más eficaces y mucho más efectivas”, finalizaba.

Por otro lado, el secretario general del Partido Socialista de León, Javier Alfonso Cendón, arremetía contra el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al que considera "el máximo responsable” de la situación de incendios que vive la provincia “tanto por su sumisión a la Junta como por sus decisiones políticas que han debilitado la capacidad de respuesta frente a emergencias como esta”.

Y desde Vox, el portavoz del Grupo Parlamentario, David Hierro, denunciaba que Castilla y León “no merece un Gobierno que ante los problemas graves e inesperados, aunque repetidos en el tiempo, se encuentre de vacaciones y esté en la playa”, en alusión a la multitud de incendios forestales que afectan a varias provincias de la Comunidad.

En un vídeo difundido en redes sociales, Hierro se muestra “realmente preocupado” al no saber si los equipos de extinción cuentan con todos los medios materiales y de personal para afrontar esta “grave situación”, y recuerda que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, decidió prorrogar el Presupuesto de la Comunidad y “no sabemos sin las partidas son suficientes para este año”.

“El PP lleva tantos años en el gobierno que ya le da todo igual, pero la comunidad se merece un Ejecutivo que actúe y que enfrente los problemas constantes, como la despoblación, la natalidad o los incendios, así como otros que vendrán en un futuro cercano, como la inseguridad en la calles, la inmigración ilegal o la falta de competitividad de los profesionales del campo”, finaliza Hierro.