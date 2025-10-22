El PSOE hace el vacío al alcalde socialista de León en el acto de este fin de semana con Pedro Sánchez

Nuevo vacío del PSOE al alcalde de León, José Antonio Diez. Y es que el regidor no ha recibido invitación para participar en el acto que va a celebrar este fin de semana el partido, y que cerrará el domingo Pedro Sánchez. “Al ser alguien reivindicativo y que defiende lo justo y a los ciudadanos, parece que eso no es lo que más se lleva en mi partido y ha decidido que mi presencia, la de uno de los pocos alcaldes de capital de provincia que tiene el Partido Socialista, no es necesaria ni interesante, cosa que respeto”. Con estas palabras, el alcalde de León aseguró que el PSOE “no ha cursado invitación ninguna” a su persona para participar en la convención nacional.

Díez, que se mostró consciente de que su presencia y participación “en muchas ocasiones resulta incómoda en todo lo que tiene que ver con el partido”, estará este fin de semana en Ayamonte, Huelva, con motivo de la celebración del XI Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de las Angustias, para “defender los intereses de León y de los leoneses”, ya que, para él, “lo importante es anteponer los intereses de la ciudad y los leoneses a los del partido”.

Sin embargo, esa cuestión “no quita” para que el regidor piense que su participación en la convención socialista “podría haber resultado interesante”, ya que algunos de los temas que se tratarán es la importancia de los fondos Next Generation en la modernización de la administración y, precisamente, “León ha sido una de las ciudades españolas que más fondos europeos ha conseguido para modernización, programas sostenibilidad y todo lo que tiene que ver con la transformación energética”.

De haber participado en la cita, José Antonio Diez habría aprovechado “para trasladar algunas otras cuestiones que nadie puede pensar que no haría, al igual que hice hace cuatro años con el ex ministro José Luis Ábalos”, de forma que “habría reivindicado y exigido públicamente todos aquellos proyectos que no avanzan con celeridad en León”, informa Ical.

Así, el regidor leonés le habría preguntado al su propio partido y al Gobierno de España “qué pasa la integración de Feve en el centro de la ciudad, con la completa integración de la Alta Velocidad, con la terminal de carga del Aeropuerto, con Torneros o con el cansino tema del Teatro Emperador”, porque “son muchos los proyectos y cuestiones que siguen esperando y retrasándose en la ciudad de León”.

Diez también habría aprovechado la ocasión para “poner en valor que España tiene una situación económica de avance y progreso”, pero habría indicado que “esa situación a nivel nacional, no es así en León, que sigue estando en una segunda velocidad, lo que lastra proyectos y futuro”.

Sin embargo, reconoció que su “cariz reivindicativo” es “incómodo para el PSOE”, al tiempo que también tiene “un coste personal para él”. No obstante, quiso dejar claro que “solo hay dos cuestiones que podrían hacer que dejara de reivindicar”. La primera de ellas es que los leoneses decidieran quitarle su confianza y “la segunda y más importante”, que los proyectos pendientes “de verdad se ejecutasen”.

Por este motivo, el regidor leonés avanzó que tiene previsto mantener una reunión con el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, porque “no es de recibo la situación de modificaciones de horarios que se viven en el transporte, que crean un perjuicio enorme a los leoneses”, al tiempo que preguntará “qué pasa con nuestros bonos”.

A pesar de todo lo que habría hecho de haber sido invitado por el PSOE para participar en su convención nacional, el alcalde de León se mostró hoy convencido de que estará “donde tiene que estar”, es decir, en Ayamonte, “representando a León”.