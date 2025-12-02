El pueblo de Castilla y León que fue elegido como el mejor para ir en Navidades: ha ganado a otro de la misma provincia

La llegada del 1 de diciembre ya marca, prácticamente, la recta final para la llegada de la Navidad 2025, una de las épocas más deseadas, sino la mayor, por todos los españoles. Todas las ciudades de nuestro país ya están encendidas durante las horas de la noche con las mejores luces de colores, con árboles decorados con nieve artificial, con regalos de Papá Noel o con las canciones más habituales de este mes: los villancicos y, por supuesto, el himno "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey.

No obstante, ese decorado navideño más destacado es la familia, ese vínculo amoroso entre las personas que dan un paseo nocturno por el centro, los niños corriendo por los mercados navideños, esas interminables meriendas de chocolate con churros o porras, lo que prefieran los comensales; los millones de regalos que se compran los unos a los otros... una infinidad de aspectos que forman parte de un listado mucho mayor.

Castilla y León, protagonista durante las Navidades

Por supuesto, el turismo es un aspecto muy destacado en la Navidad o durante los días cercanos a esa fecha. Muchos prefieren quedarse en su casa con los suyos para disfrutar de esos días con las personas que más quieren, pero otros también deciden hacer las maletas e irse a visitar un lugar perfecto en el que abrir los regalos sea como volver a esa niñez en la que todas las mañanas del 25 de diciembre se bajaba corriendo al salón para saber si ese año te habías portado bien.

Habitualmente, los destinos más demandados son aquellos que están situados fuera de nuestras fronteras, pero también están aquellos que prefieren quedarse aquí y buscar el pueblo más navideño posible. En este sentido, cabe destacar el año en el que un pueblo situado en Castilla y León fue elegido como el mejor de todos para ir durante esta época.

Puebla de Sanabria gana a Coomonte

El portal de viajes de La Sexta, 'Viajestic', lanzó en 2022 una encuesta por la que se eligió al mejor pueblo de España para viajar en Navidad. Se trató de una votación que realizaron los propios lectores y que tuvo como resultado final los siguientes valores:

Castilla y León: Puebla de Sanabria (Zamora) con un 24% (3263 votos en total).

con un 24% (3263 votos en total). Andalucía: Porcuna (Jaén) con un 18% de los votos.

(Jaén) con un 18% de los votos. Castilla y León: Coomonte (Zamora) con un 15%.

Por su parte, la diputación de Zamora hizo una publicación en su sitio web por el que reconoció a este concurso y en la que dio la enhorabuena a la localidad que forma parte de la comunidad.

¿Qué recomiendan ir a ver en Puebla de Sanabria?

En cuanto a las recomendaciones que hizo la revista de viajes del medio, fueron de interés "el Castillo, las Murallas, el Conjunto Histórico Artístico (donde está la Plaza Mayor y el Ayuntamiento), el Convento de San Francisco, la Ermita de San Cayetano o la Iglesia de Nuestra Señora del Azogue o incluso hacer una de sus muchas rutas que hay en su entorno".

A su vez, han considerado que son irrenunciables las rutas del "Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto", el cual es el lago glaciar las longevo de toda la Península debido a a una extensión de 1,5 kilómetros de ancho y una longitud del doble (3 kilómetros). Por su parte, su profundidad alcanza los 53 metros.