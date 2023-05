Puente promete evitar que hagan "retroceder" a Valladolid: “Estamos a mitad de camino. Esto no se puede parar”

El alcalde de Valladolid y candidato del PSOE a la reelección, Óscar Puente, aseguró hoy que trabajará para que su ciudad siga avanzando y nadie la “haga retroceder”, porque algunos -dijo- añoran los tiempos del exalcalde Javier León de la Riva, cuando se ha convertido en una “referencia en modernidad”. “Estamos a mitad de camino. Esto no se puede parar. No se va a parar. Valladolid está mejor que nunca, pero va a estar mucho mejor”, dijo.

En la presentación de su candidatura y del programa electoral en el Centro Cívico Canal de Castilla, en el barrio de La Victoria, Puente se mostró convencido de la victoria en las elecciones municipales del 28 de mayo, ya que aseguró se impondrán de una forma “más clara” y con “más concejales”, ya que señaló que tienen un “contrato” y un “pacto con los ciudadanos”, que en general, remarcó, están “contentos” con la labor realizada estos ocho años.

En algo más de un hora de intervención, que finalizó con la canción ‘Tengo el corazón contento’ de Marisol, Óscar Puente aseguró que lo que han hecho es un “espejo”, pero también un “reflejo” de lo que pretenden hacer en el futuro. En su opinión, han cumplido “con creces”, tras una época “muy dura” en la que señaló han traído progreso y bienestar a la ciudad, con la llegada de nuevas empresas, para que haya “futuro” y “esperanza”.

También destacó la gestión “con eficacia” que ha permitido remunicipalizar el agua, el aparcamiento de la plaza Mayor y los servicios funerarios, lo que señaló ha llevado a los 1.200 millones el valor patrimonial del Ayuntamiento.

Óscar Puente destacó que el programa es fruto de “muchos meses de trabajo” y señaló que se proyecta necesariamente hacia atrás, pero también hacia el futuro a partir de un modelo de ciudad “compacta”, más verde, en la que se apueste por los servicios públicos, pero también por la convivencia. Además, subrayó la apuesta por los eventos deportivos, culturales y las fiestas.

Asimismo aseguró que podrán llegar a las 500 viviendas, 100 por 100 públicas, en los terrenos del Ministerio de Defensa de La Rubia, en el paseo de Zorrilla, que se incorporarán al parque del Ayuntamiento. “Ya era hora que algún gobierno nos ayudara”, dijo.

Puente avanzó la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles pasado mañana a la ciudad. Además, elevó de 320 a 500 las viviendas que podría albergar los terrenos que el Ministerio cederá para construir viviendas públicas, que se destinarán a al alquiler social para personas con las rentas más bajas o jóvenes con dificultades.

“De una sola atacada”, dijo, van a duplicar o triplicar el parque público municipal, porque señaló han pasado ocho años esperando a que la Junta construyera vivienda pública, y no ha hecho, dijo “ni una sola”. Además, recordó que todavía no han terminado las obras de las 60 que se están habilitado en las casas cuartel de Puente Colgante. “Ya era hora de que hubiera un Gobierno de España sensible con la vivienda", concluyó.