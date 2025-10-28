Reabre sus puertas el Parque de El Parral tras un año y medio de recuperación paisajística con una inversión de 1,8 millones

El Parque de El Parral, en Burgos, reabrió sus puertas tras un año y medio de trabajos de recuperación paisajística de servicios y equipamientos en los que se invirtieron 1,8 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde se incluyen también la instalación de siete nuevas puertas.

Los encargados de inaugurar el recinto tras esta intervención, la más ambiciosa de todas las que Patrimonio Nacional ha abordado en Burgos, fue la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala; la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; y el director de Inmuebles y Medio Natural de este Organismo, Luis Pérez de Prada.

La obra tuvo como prioridad la consolidación del parque como un refugio de la biodiversidad y su adaptación al cambio climático. Así, se retiraron los árboles peligrosos y decrépitos (182) y se plantaron más de 313 nuevos árboles y más de 2.000 metros cuadrados de arbustos. En la actualidad, el parque tiene más de mil árboles, algunos señalados en el Catálogo de Arboledas Singulares y Árboles Destacables de Castilla y León.

Además, se instaló una nueva red de riego eficiente, se modernizó la iluminación y se incorporó un espacio de calistenia y nuevas áreas de descanso. Como en otros espacios verdes de Patrimonio Nacional, se instaló cartelería didáctica que ayuda a poner en contexto el lugar, su historia y su riqueza botánica. También se instalaron siete nuevas puertas que permitirán cerrar el parque en el horario que se establezca y ante situaciones meteorológicas adversas, como es habitual en los jardines históricos que precisan de especial conservación.

La alcaldesa de la capital ensalzó el resultado como una “magnífica obra” y relató que en el año 2015 se firma un acuerdo con Patrimonio Nacional por el que cede el uso de El Parral al Ayuntamiento de Burgos hasta el 2040, “con unas obligaciones determinadas y en ese momento ya se empieza a planificar lo que es esta obra”.

Así, aplaudió que “lo que queda es el disfrute” y resaltó que “es un día para celebrar que entre las administraciones hay colaboración y como entre Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento a través de distintas legislaturas hemos conseguido hacer posible una buena obra para la ciudad de Burgos, para el disfrute de todos los ciudadanos”, informa Ical.

La presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, subrayó que se trata de “un parque maravillosamente completo para que lo disfruten los ciudadanos” si bien recordó que “es un parque histórico” y que “hay que cuidarlo”. “En Patrimonio, que tenemos mucha experiencia en el cuidado de parques históricos, hemos puesto especial cariño, especial empeño y estoy convencida de que ahora el Ayuntamiento que asume la gestión va a seguir este trabajo y va a merecer la pena tanto esfuerzo”, apostilló.

Una vez culminada la reforma del Parque de El Parral, que obligó a trasladar la celebración popular del Curpillos los dos últimos años a la Quinta, el Ayuntamiento de Burgos realiza desde hoy y hasta el 4 de noviembre una consulta popular para que los burgaleses decidan si dejar la ‘jira’ del Curpillos definitivamente en la Quinta o devolverla al Parral.

Curpillos: en El Parral o Quinta

Sobre esta cuestión, Ana de la Cueva precisó que la gestión del recinto corresponde al Ayuntamiento por lo que emplazó a la Administración local a que debe ser “quien tiene que tomar estas decisiones en función de los intereses de los ciudadanos y del cuidado del patrimonio histórico, que es importante”.

“Hay que cuidar la inversión que se ha hecho y eso yo creo que cualquier decisión informada tiene que saber que hemos invertido mucho dinero, muchos recursos, y que este primer año, especialmente las plantaciones, son aún muy pequeñitas y a lo mejor cosas que se pueden hacer en unos años recién plantadas, como todo el mundo entiende, hay que tener especial cuidado”, declaró.

En este sentido, Ayala recogió el mensaje y la recomendación de la presidenta de Patrimonio Nacional, que consideró que es “muy positiva” y “muy razonable” en cuanto, puntualizó, a que “hay plantaciones que son muy pequeñas y que si sufren un uso muy intensivo se pueden perjudicar”.

Asimismo, la alcaldesa recordó que El Parral es el sitio tradicional donde habitualmente se ha celebrado la ‘jira’ del Curpillos porque “la fiesta propiamente dicha se celebra aquí al lado, en Las Huelgas y, por tanto, el parque más próximo es ése”. “Ese es su gran punto a favor, la tradición, lo que siempre ha sido, pero lo que es también realidad es que, por poner las cosas en su justo término, la Quinta también es un lugar más cómodo y donde la capacidad es mucho mayor”, añadió.

Así, recordó que un informe de bomberos dice que la capacidad de este parque para realizar la ‘jira’ del Curpillos está en torno a las 25.000-30.000 personas y, sin embargo, este año en la Quinta fueron prácticamente 50.000 por lo que espetó: “Hay puntos a favor de un sitio, puntos a favor de otro y los ciudadanos van a hacer una consulta”.

5 millones de Fondos Europeos en Burgos

Patrimonio Nacional está invirtiendo casi cinco millones de euros procedentes de los Fondos Europeos en Burgos. Además de la restauración de El Parral, la institución ha abordado la restauración de la torre y otros elementos de la iglesia del Hospital del Rey, la tapia de la ermita de San Amaro Peregrino, la restauración de las cubiertas de la iglesia de San Antonio y la renovación y mejora de la eficiencia energética en diversos espacios del Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas.