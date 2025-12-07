El Real Oviedo y el CD Guijuelo, ganadores de una competitiva y multitudinaria Zaratan CUP 2025

El torneo Zaratan CUP ha alcanzado este domingo su clímax con la celebración de sus finales en las fases Oro y Plata, después de un fin de semana lleno de competición, participación y afluencia, con el fútbol 7 en categoría alevín como principal aliciente. Más de 7.500 personas –y cerca de 600 jugadores- han llenado del mejor ambiente deportivo las instalaciones de El Plantío, llenando de actividad el municipio de Zaratán y siendo testigos del buen nivel sobre el terreno de juego.

En este torneo de categoría alevín, en el que participaban 32 equipos de alto nivel de todo el panorama nacional, llegaban este domingo a la final de la fase oro el Real Oviedo y la Real Sociedad. Lo hacían tras imponerse en sendas semifinales al C.D. Coria –en el caso de los asturianos- y al Real Valladolid –en el caso del conjunto vasco-. Ya en la final, los ovetenses lograban dominar el encuentro con seis goles a uno.

En lo relativo a la fase plata, accedían al pase final el CD Guijuelo –tras vencer al C.D. Arces- y el C.D. Colegios Diocesanos –quien venció al Atlético Tordesillas-. En esta otra final paralela, que se disputó de manera simultánea, los salmantinos se impusieron por tres goles a uno.

En la entrega de trofeos estuvo presente el alcalde de Zaratán y diputado provincial, Roberto Migallón, además del concejal de Deportes, Jonatan Gallego, y de la edil Esther Peláez. Además, también participaron en la entrega el presidente del CD Zaratán Sport –organizador del torneo-, Ángel Pérez, y el coordinador del mismo club, Diego Casado. Junto a ellos también estuvo presente Laura Curiel, presidenta de la Asociación Campanilla, entidad que

recibió la recaudación solidaria del evento, que servirá para apoyar a los niños con cáncer. Tanto desde el Ayuntamiento como desde la organización se realizaba una valoración “muy positiva” tanto de la calidad deportiva ofrecida en la competición como de la afluencia del público y el ambiente de la misma.