Récord de participación en el Festival de la Máscara de Zamora

El vicepresidente primero de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, ha presentado hoy el XIV Festival de la Máscara, que se celebrará el próximo sábado, 27 de septiembre, en la capital zamorana.

El desfile, que dará comienzo a las 18:00 horas en el Parque de la Marina para continuar por las calles Santa Clara, Sagasta, Plaza Mayor y Plaza de Viriato, donde concluirá, alcanza en esta edición cifras históricas de participación, con 37 mascaradas y cerca de 500 integrantes, frente a las 30 agrupaciones del pasado año.

De Portugal estarán preentes un tottal de 16 mascaradas (Braganza: Asociación de Caretos de Grijó de Parada; Diabo, a Morte e Censura de Braganza; y Caretos de Salsas de Aveleda; Mogadouro: Chocalheiro de Bemposta; Velho de Bruço, Caretos e Velha de Valverde; Gaiteiros de Bemposta; Velho Chocalheiro de Vale de Porco; y Gaiteiros Enxu Fole; Macedo de Cavaleiros: Caretos de Arcas; Lamego: Caretos de Lazarim; Miranda de Duero: Fiesta del Menino de Vila Cha de Braciosa; L Bielho I la Galdrapa de Sao Pedro da Silva; Grupo de Pauliteiros; Fiesta de San Juan, Constantim, y Carocho e da Velha, Constantim)

De España, pero de fuera de Zamora habrá siete mascaradas (Los Jurrus y Castrones de Alija del Infantado (León); Jarramplas de Piornal (Cáceres); Las Carantoñas de Aceúche (Cáceres); El Jurrumacho de Montánchez (Cáceres); Carnaval Hurdano-Las Hurdes (Cáceres); Antruejo de Cimanes del Tejar (León); y Vaquillas del Carnaval de Santo Tomé del Puerto (Segovia).

Y de Zamora participarán 14 mascaradas (El Zangarrón de Sanzoles; Los Carnavales de Villanueva de Valrojo; El Atenazador de San Vicente de la Cabeza; El Zangarrón de Montamarta; Pajarico y el Caballico de Villarino Tras la Sierra; Toro de Carnaval de Morales de Valverde; La Obisparra de Pobladura de Aliste; Danzas del Paloteo de Tábara; Los Cencerrones de Abejera; El Tafarrón de Pozuelo de Tábara; La Vaquilla y los Cencerreros de Palacios del Pan; La Fiera Corrupia de Almendra del Pan; Los Carucheros de Sesnández; y La Vaca Antrueja de Pereruela.

Tras el desfile, todos los participantes serán recibidos en la institución ferial IFEZA, donde compartirán una cena ofrecida por el restaurante Los Castaños de Trabazos, en un ambiente de hermandad y celebración de estas manifestaciones culturales de fuerte arraigo en la tradición popular.

Con este récord de participación, el Festival de la Máscara se consolida como una de las citas etnográficas más importantes de la Península Ibérica, contribuyendo a la promoción turística y cultural de Zamora y reforzando los lazos con las mascaradas vecinas de Portugal y otras regiones españolas.