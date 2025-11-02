Recristianizar Europa

El Cristianismo, en Europa, atraviesa horas bajas, a pesar de que lleva siglos formando parte de su identidad. Desde el año 313 después de Cristo, la cultura occidental ha sido cristiana, pero va camino de dejar de serlo. Basta acercarse a los templos y observar las leyes o las costumbres morales, para darse cuenta. Salta a la vista que, nuestros días, se asemejan más al entorno pagano de los primeros siglos, que a lo que vino después.

Pero hay algo que no cambia: el mensaje de Cristo abriéndose paso, casi siempre a contracorriente. Los valores evangélicos nunca dejan de existir. Ahora mismo, mientras Europa parecería que se avergüenza de su pasado, en otros continentes como África, Asia, o la América hispana, hay miles de mártires y conversiones a la fe, sobre todo entre los jóvenes; nacen nuevos carismas y los cristianos redescubren la espiritualidad, mientras profundizan en la vida de oración, la caridad fraterna y el testimonio comunitario.

La pregunta es el por qué de esta descristianización en Europa. ¿Qué nos está pasando? La universidad norteamericana de Mary ha realizado un estudio sobre esta realidad, en el que plantea tácticas pastorales para una nueva era, que tienen que ver con aquella convicción del Papa San Pablo VI: "el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan; o, si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio ".

Y así es, ciertamente: la iglesia lleva las de perder, si se compara con el mundo visible de la economía, la influencia social y las cifras. No van por ahí las cosas. Sólo cuando se ve a la Iglesia como lo que realmente es: algo Divino, que trasciende el espacio y el tiempo, aparece la presencia y la fuerza de Dios. Una sociedad cristiana, conlleva abundancia de bienes y fortalece el buen hacer de mujeres y hombres.

Pero ese gran timo que es el progresismo, con sus camelancias y falsas promesas, considera la religión una antigüalla del pasado. A Europa, envuelta en su manto de soberbia, le cuesta aceptar que una vida alineada con la verdad y la bondad de Dios, despierte en el ser humano soluciones y le impulse a procurar tiempos tranquilos y a ser feliz. La tarea nunca ha sido fácil; el cristianismo no hace buenas migas con la mundanidad, y son demasiadas las fuerzas que intentan socavar y acabar con la influencia del Evangelio y su mensaje revolucionario.

Pero hay más: la cristiandad no se conquista de una vez, sino que es un ideal nunca alcanzado plenamente, que necesita ser constantemente renovado, fortalecido y enmendado. Llevar a cabo esa misión es esencial y corresponde a los creyentes. Se ha demostrado que cuando el ideal cristiano penetra en la sociedad, el resultado es una existencia más humana, más justa y compasiva. Y luego está el gran pecado de los cristianos: la hipocresía. Es decir: fingir un interés por Dios y por la virtud, mayor que el que se practica. Por ahí, por ahí van los tiros.